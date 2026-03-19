SC से राहत के बाद भी क्यों बढ़ी MP कांग्रेस की टेंशन, राज्यसभा चुनाव के लिए बनेंगे समीकरण ?

MP Politics: मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. जिससे मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बच गई है. हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य करने का फैसला सुनाया था. जिस पर रोक लग चुकी है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा मामले में दो रोक लगाई हैं. जिसमें उनके पास वोटिंग के राइट नहीं रहेंगे और जब तक कोर्ट का इस मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता. तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भले ही मुकेश मल्होत्रा को राहत मिल गई है. लेकिन, दो शर्तों से कांग्रेस की टेंशन जरूर पड़ सकती है.

राज्यसभा में वोट नहीं कर पाएंगे मुकेश मल्होत्रा

दरअसल, अप्रैल में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं. जिसके लिए राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो सकती है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुकेश मल्होत्रा जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए वोट नहीं कर पाएंगे. ऐसे में कांग्रेस का एक वोट अभी से कम हो गया है. इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई तय हुई है. यानि तब तक राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. जिसमें मुकेश मल्होत्रा वोट नहीं कर पाएंगे. ऐसे में कांग्रेस को अपनी सीट जीतने के लिए अब पूरी तरह से सर्तकता बरतनी होगी.

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राज्यसभा की तीन सीटों पर होगा चुनाव

जून में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होगा. एमपी में विधायकों की संख्या के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं. जबकि एक सीट कांग्रेस जीत सकती है. लेकिन अगर कांग्रेस कुछ विधायक भी यहां के वहां होते हैं तो यह सीट फंस सकती है. हाल ही में जिस तरह के हरियाणा और ओडिशा में कांग्रेस विधायकों की राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है. उससे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी अभी से सर्तक हो गई है.

एमपी में कांग्रेस के विधायकों का गणित

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फिलहाल 65 विधायक हैं. लेकिन, मुकेश मल्होत्रा अब राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे. उस हिसाब से कांग्रेस के पास फिलहाल केवल 64 विधायक बचेंगे. इनमें भी कांग्रेस से विधायक चुनी गई बीना की निर्मला सप्रे भी बीजेपी की तरफ ही नजर आ रही हैं. उस हिसाब से कांग्रेस के पास फिलहाल 63 विधायकों की संख्या दिख रही है. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 58 विधायक चाहिए. उस लिहाज से फिलहाल पार्टी के पास 5 विधायक अतिरिक्त हैं. लेकिन, अगर हरियाणा या ओडिशा जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में बनी तो कांग्रेस की सीट फंस सकती है.

बीजेपी तीसरा प्रत्याशी उतारेगी तो होगी वोटिंग

बीजेपी राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें आराम से जीत लेगी. दो सीटें जीतने के बाद भी भाजपा के पास 47 विधायक बचेंगे. ऐसे में अगर बीजेपी तीसरा प्रत्याशी उतारती है तो कांग्रेस की सीट फंस सकती है. यही वजह है कि कांग्रेस को अपनी सीट बचाने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ सकता है. ऐसे में भारतीय आदिवासी पार्टी के एकलौते विधायक कमेलश्वर डोडियार का वोट भी अहम हो जाएगा.

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