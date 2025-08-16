MP कांग्रेस ने इन जिलों में महिलाओं को बनाया जिलाध्यक्ष, 71 में से 4 को जिम्मेदारी
MP Congress District Presidents: मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. खास बात यह है कि 71 में से केवल 4 महिलाओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:01 PM IST
MP Congress Jila Adhyaksh: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों को नामों की घोषणा कर दी है. सभी 71 संगठनात्मक जिलों में पार्टी में जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी है. लेकिन 71 में से केवल 4 महिलाओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया है. कांग्रेस ने केवल के पूर्व महिला विधायक को जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि तीन जिलों में नई महिला नेताओं को पार्टी की कमान सौंपी है. वहीं कांग्रेस ने कुछ विधायकों को भी इस बार जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि कई पूर्व विधायकों को भी जिलाध्यक्षों की कमान सौंपी गई है. बता दें कि लंबे समय से जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने आज ऐलान किया है. 

कांग्रेस ने इन महिलाओं को बनाया जिलाध्यक्ष 

  • खंडवा ग्रामीण-प्रतिभा रघुवंशी 
  • नरसिंहपुर-सुनीता पटेल (पूर्व विधायक) 
  • आगर-मालवा-विजयलक्ष्मी तंवर
  • सिंगरौली-सरस्वती सिंह मरकाम 

सुनीता पटेल हैं पूर्व विधायक

पार्टी ने सुनीता पटेल को नरसिंहपुर जिले का जिलाध्यक्ष बनाया है, जो कांग्रेस की पूर्व विधायक है. उन्होंने 2018 में गाडरवारा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था. लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि अब पार्टी ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी है और नरसिंहपुर जिले का जिलाध्यक्ष बनाया है. वहीं खंडवा ग्रामीण जिले में कांग्रेस ने प्रतिभा रघुवंशी को नया जिलाध्यक्ष बनाया है. खंडवा भी राजनीतिक लिहाज से एमपी का अहम जिला माना जाता है, जो निमाड़ का केंद्र भी कहलाता है. 

वहीं आगर-मालवा में विजयलक्ष्मी तंवर को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है, जबकि सिंगरौली जिले में सरस्वती सिंह मरकाम को कांग्रेस पार्टी ने नया जिलाध्यक्ष बनाया है. हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की सूची पर मुहर लगा दी है.

