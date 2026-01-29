दिल्ली में हुई MP कांग्रेस की बैठक में उठा अनुशासनहीनता का मुद्दा, ये नेता नहीं थे शामिल, BJP की चुटकी

MP Politics: दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है. जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी सीनियर नेता शामिल हुए हैं. बताया जा रहा है कि इस बैठक में अनुशासनहीनता का मुद्दा भी उठा है, खास बात यह है कि पार्टी के सीनियर नेता भी इस बैठक में नहीं थे, जिसका मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा है. ऐसे में कांग्रेस की दिल्ली में हुई यह बैठक फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं बीजेपी इस मालमे में कांग्रेस पर निशाना साध रही है.

एमपी कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल

बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल भी शामिल हुए थे. लेकिन इस बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ के शामिल नहीं हुए थे. जबकि एमपी कांग्रेस के कुछ और सीनियर नेता भी इस बैठक में नहीं थे. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आगे की प्लानिंग पर काम करने की बात कही है. एमपी कांग्रेस के नेताओं को एसटी, एससी, ओबीसी, के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग से प्लानिंग करने की बात कही गई है. जिसके लिए हर जिले में जिला स्तर से काम करने की सलाह दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी कांग्रेस का संगठन पर फोकस

बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल हुए थे. मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी संगठन और विधायक दल के तौर पर मजबूती से काम कर रही है, ऐसे में इसे और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है. आज मप्र में किसान, युवा, महिला, छात्र और हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है. ऐसे में कांग्रेस उनके हितों की रक्षा कैसे करें, इस बारे में हम बैठक कर, आने वाले दिनों में काम करेंगे. उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में एमपी में कांग्रेस तेजी से काम कर रही है, जिस पर और मजबूती दी जाएगी. वहीं बैठक में कुछ सीनियर नेताओं के नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा की यह पार्टी का मुद्दा है.

बीजेपी ने साधा निशाना

वहीं दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक पर एमपी में बीजेपी के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा एमपी कांग्रेस अव्यवस्था, अहंकार और असफल नेतृत्व की मिसाल!. जब प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष को ही दिल्ली जाकर अपनी पार्टी की अनुशासनहीनता गिनानी पड़े तो समझिए नेतृत्व फेल है. जब अपने ही नेता प्रदेश अध्यक्ष की क्षमता पर सवाल उठाएं तो समझिए संगठन खोखला है और जहां न विश्वास है, न दिशा, न जवाबदेही वहां राजनीति नहीं, सिर्फ अराजकता बचती है. एमपी कांग्रेस आज विपक्ष नहीं, बल्कि आंतरिक कलह का संग्रहालय बन चुकी है.

ये भी पढ़ेंः MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़, 29 जनवरी की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!