Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3042629
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP कांग्रेस ने क्यों बुलाई विधायकों की बैठक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के घर पर होगी इन मुद्दों पर चर्चा

MP Congress MLA Meeting: एमपी कांग्रेस के विधायकों की नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में पार्टी ने सभी विधायकों को बुलाया है.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी कांग्रेस विधायकों की होगी मीटिंग
एमपी कांग्रेस विधायकों की होगी मीटिंग

MP Politics News: मध्य प्रदेश में विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है, इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है. नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर यह मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस विधायक कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं. वही विधानसभा के विशेष सत्र में किस मुद्दे पर रणनीति बनेगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा के विशेष अधिवेशन के लिए सदन में सभी तरह की चीजों का जायजा भी लिया है, उन्होंने मुख्य सचिव अरविंद शर्मा के साथ विशेष सत्र की तैयारियों पर चर्चा की है. 

उमंग सिंघार के साथ बैठक 

उमंग सिंघार के बंगले पर मंगलवार को शाम 7 बजकर 30 मिनट से विशेष बैठक होगी, जिसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसान, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलित पिछड़ों और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों के साथ विकास के वास्तविक चुनौती पर चर्चा की जाएगी. विशेष सत्र में मध्य प्रदेश को विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के विषय पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है. जिसमें कांग्रेस के सीनियर विधायक भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि सत्र को लेकर स्पेशल एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है, ताकि उसी के हिसाब से सदन में कांग्रेस चर्चा करेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः मोहन यादव का ऐलान, उज्जैन में बनेगी हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरी; जानें क्या है प्लान?

कांग्रेस विधायकों का यह भी मानना है कि एमपी विधानसभा में कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है, ऐसे में यह स्पेशल सत्र विधानसभा के मुद्दे पर ही बुलाया गया है, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी. जिसमें कांग्रेस के सीनियर विधायक सदन में विधानसभा के इतिहास पर चर्चा करेंगे. 

17 दिसंबर 1956 को लगा था पहला सत्र 

बता दें कि एमपी विधानसभा का पहला सत्र 17 दिसंबर 1956 को ही शुरू हुआ था. 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था. जिसके बाद सत्र की शुरुआत की गई थी और उसमें सभी सीनियर विधायकों ने अपनी चर्चा की थी. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें भविष्य की चर्चा की जाएगी. इसमें बीजेपी और कांग्रेस के सभी विधायक भाग लेंगे. सदन में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी. नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से सदन में विकसित मध्य प्रदेश पर चर्चा कराने का मुद्दा रहेगा. सीएम मोहन यादव भी बीजेपी विधायकों के साथ सदन में अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. 

ये भी पढ़ेंः श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, जानें अपडेट

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp congress mla meetingmp assembly special session

Trending news

cm mohan yadav
श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, जानें अपडेट
chhattisgarh weather update
छत्तीसगढ़ में मौसम की लुका-छिप्पी, ठंड कभी तेज कभी हल्की, अगले 3 दिन तापमान स्थिर
mp news
अस्पताल के टायलेट में मिला नवजात का शव, कमोड में बुरी तरह फंसा, फ्लश नहीं हुआ तो...
tikamgarh news
अंधविश्वास, चमत्कार या कुछ और? बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या...
gwalior news
ड्राइवर, पत्नी और दोस्त की साजिश! पहले बुजुर्ग का जीता भरोसा, फिर UPI से उड़ाए लाखों
khajuraho film festival 2025
खजुराहो में फिल्मी सितारों का जमावड़ा, नाना पाटेकर से लेकर कई सितारे बिखेरेंगे जलवा
Bilaspur Session Court
छत्तीसगढ़ में पेपर लेस कोर्ट की सौगात, बिलासपुर में चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन
Massive Shivling Seoni
2.10 लाख किलो वजन...33 फीट ऊंचा, सिवनी पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग
Ujjain Dargah
दरगाह में गूंजा हनुमान चालीसा, संत के साथ शिष्यों ने किया पाठ, क्या बोली कमेटी ?
Sagar Love Jihad Case
रात में बंद किया दरवाजा, फिर लगा दी आग! सागर में दिल दहला देने वाला मामला