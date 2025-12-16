MP कांग्रेस ने क्यों बुलाई विधायकों की बैठक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के घर पर होगी इन मुद्दों पर चर्चा

MP Politics News: मध्य प्रदेश में विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है, इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है. नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर यह मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस विधायक कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं. वही विधानसभा के विशेष सत्र में किस मुद्दे पर रणनीति बनेगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा के विशेष अधिवेशन के लिए सदन में सभी तरह की चीजों का जायजा भी लिया है, उन्होंने मुख्य सचिव अरविंद शर्मा के साथ विशेष सत्र की तैयारियों पर चर्चा की है.

उमंग सिंघार के साथ बैठक

उमंग सिंघार के बंगले पर मंगलवार को शाम 7 बजकर 30 मिनट से विशेष बैठक होगी, जिसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसान, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलित पिछड़ों और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों के साथ विकास के वास्तविक चुनौती पर चर्चा की जाएगी. विशेष सत्र में मध्य प्रदेश को विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के विषय पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है. जिसमें कांग्रेस के सीनियर विधायक भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि सत्र को लेकर स्पेशल एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है, ताकि उसी के हिसाब से सदन में कांग्रेस चर्चा करेगी.

कांग्रेस विधायकों का यह भी मानना है कि एमपी विधानसभा में कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है, ऐसे में यह स्पेशल सत्र विधानसभा के मुद्दे पर ही बुलाया गया है, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी. जिसमें कांग्रेस के सीनियर विधायक सदन में विधानसभा के इतिहास पर चर्चा करेंगे.

17 दिसंबर 1956 को लगा था पहला सत्र

बता दें कि एमपी विधानसभा का पहला सत्र 17 दिसंबर 1956 को ही शुरू हुआ था. 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था. जिसके बाद सत्र की शुरुआत की गई थी और उसमें सभी सीनियर विधायकों ने अपनी चर्चा की थी. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें भविष्य की चर्चा की जाएगी. इसमें बीजेपी और कांग्रेस के सभी विधायक भाग लेंगे. सदन में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी. नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से सदन में विकसित मध्य प्रदेश पर चर्चा कराने का मुद्दा रहेगा. सीएम मोहन यादव भी बीजेपी विधायकों के साथ सदन में अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

