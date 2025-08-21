MP कांग्रेस में टेक्नोलॉजी की दस्तक, जिलाध्यक्षों पर 'डिजिटल पहरा', दिल्ली जाएगी रिपोर्ट
MP कांग्रेस में टेक्नोलॉजी की दस्तक, जिलाध्यक्षों पर 'डिजिटल पहरा', दिल्ली जाएगी रिपोर्ट

MP Congress Jila Adhyaksh: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों पर 'डिजिटल पहरा' होगा, जिसकी रिपोर्ट भी दिल्ली जाएगी. बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी की टीम ने इसकी शुरुआत कर दी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:01 PM IST
एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की होगी डिजिटल पहरेदारी
एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की होगी डिजिटल पहरेदारी

MP News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस 'मिशन-2028' की तैयारियों में अभी से जुटती नजर आ रही है. एक तरफ कई जिलों में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का विरोध देखा गया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने विरोधों को दरकिनार करते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. खास बात यह है कि एमपी कांग्रेस अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेती भी नजर आ रही है, जहां मप्र कांग्रेस जिलाध्यक्षों के कामकाज पर तकनीक से नजर रखेगी. कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए रिपोर्टिंग एप तैयार करवाया है, जिसमें सभी जिलाध्यक्षों को अपनी हर दिन की जानकारी अपलोड करनी होगी. इस तरह का प्रयोग मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहली बार हो रहा है. 

भोपाल से दिल्ली जाएगी रिपोर्ट 

बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सभी नए जिलाध्यक्षों को इस एप के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी. बताया जा रहा है कि अगर यह एप सफल रहता है तो यह प्रयोग कांग्रेस देश के सभी राज्यों में लागू करेगी. इससे पहले 24 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के सभी 71 नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता और जानकर उन्हें जिम्मेदारी और रणनीति के बारें में बताएंगे. इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे, वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्षों की पूरी रिपोर्ट जीतू पटवारी कांग्रेस आलाकमान के पास दिल्ली में भेजेंगे ताकि यहां से भी कांग्रेस जिलाध्यक्षों के कामकाज पर नजर रखी जा सके. 

ये भी पढ़ेंः MP में BJP का निगम-मंडल का फॉर्मूला तैयार, CM मोहन से मिले हेमंत खंडेलवाल

एमपी में पकड़ मजबूत करना चाहती है कांग्रेस 

कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने में जुटी है. इसलिए पार्टी तकनीक का सहारा भी ले रही है, वहीं इस एप के जरिए जिलाध्यक्षों की सक्रियता, कार्यप्रणाली और क्षेत्रीय पकड़ को भी बारीकी से पकड़ा जा सकेगा, कांग्रेस का यह प्रयास न केवल संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है. जीतू पटवारी भी यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस जिलाध्यक्षों को मजबूती से काम करना होगा, अगर कोई जिलाध्यक्ष मजबूती से काम नहीं करता है तो फिर उसे जिम्मेदारी से हटाया जाएगा. 

वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रहे हैं कांग्रेस जिलाध्यक्षों के विरोध पर पार्टी ने और सख्ती दिखा दी है. चेतावनी पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग जिलाध्यक्षों का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ अब नोटिस जारी किया जाएगा. बता दें कि भोपाल, देवास, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों से जिलाध्यक्षों के विरोध के स्वर उठे थे, जिस पर अब सख्ती से कार्रवाई के संकेत पीसीसी चीफ की तरफ से दिए गए हैं. 

ये भी पढ़ेंः MP में कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को लिखा खून से पत्र, भोपाल से दिल्ली तक चर्चा

;