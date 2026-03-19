MP कांग्रेस ने भोपाल ग्रामीण समेत 8 जिलों में बनाई नई टीम, जीतू पटवारी ने किया बड़ा बदलाव

MP News: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने भोपाल ग्रामीण समेत 8 जिलों में नई टीम घोषित की है. जिसमें कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. 8 जिलों में जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों की नियुक्तियां हुई हैं. हाल ही में जीतू पटवारी ने दिल्ली का दौरा किया था और यहां कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की थी. जिसके बाद उन्होंने अब टीमों का गठन शुरू कर दिया है. जहां फिलहाल आठ जिलों में नई टीमों का ऐलान किया गया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में कई और अहम बदलाव दिख सकते हैं.

एमपी के 8 जिलों में नई टीमें

जीतू पटवारी ने भोपाल ग्रामीण, रीवा शहर, रीवा ग्रामीण, सिंगरौली शहर, सिंगरौली ग्रामीण, दमोह, उमरिया और बुरहानपुर शहर में टीमों का ऐलान किया है. यहां की जिला कार्यकारिणी घोषित हो गई हैं. बता दें कि भोपाल ग्रामीण की टीम का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. जिसपर पार्टी ने अब मुहर लगा दी है. कांग्रेस ने जिले कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी हैं.एमपी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई इन नई टीमों में सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है. जहां अलग-अलग वर्गों से आने वाले नेताओं को जिलों में काम सौंपा गया है.

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भोपाल ग्रामीण की टीम

भोपाल ग्रामीण कांग्रेस का जिलाध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल को बनाया गया है. जिनकी टीम में 29 नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं. इनमें दस महासचिव, दस सचिव और 6 उपाध्यक्षों की टीम शामिल है. इसके अलावा एक मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष और संगठन महासचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसी तरह से रीवा शहर और रीवा ग्रामीण की टीम को भी तैयार किया गया है. हालांकि रीवा ग्रामीण की टीम में फिलहाल सबसे ज्यादा 48 पदाधिकारी बनाए गए हैं.

संगठन में होगा बदलाव

माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपने संगठन में भी कुछ अहम बदलाव कर सकती है. राज्यसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी विधायकों को भी अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप सकती है. जिसमें कुछ अहम बदलाव होंगे. जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिल्ली का दौरा किया था. जहां उन्होंने पार्टी के अलग-अलग नेताओं से मुलाकात की थी.

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