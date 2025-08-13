भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक, हारे प्रत्याशियों से मांगा फर्जी वोटरों का डेटा, 10 दिन का समय

MP Congress Big Meeting: भोपाल में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से फर्जी वोटरों का डेटा मांगा गया है, जिसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है.
MP Politics: फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर एमपी कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है, राहुल गांधी की तरफ से 2023 विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी लगाने के आरोप के बाद एमपी कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं. भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी एमपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल हुए थे. बताया जा रहा है कि इस बैठक में फर्जी वोटरों का डेटा मांगा गया है. 2023 में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, उनसे संबंधित विधानसभा में फर्जी वोटरों की जानकारी मांगी गई है, जिसके लिए कांग्रेस ने 10 दिन का समय निर्धारित किया है.
बताया जा रहा है कि एमपी में कांग्रेस ने फर्जी वोटरों का मुद्दा व्यापक स्तर पर उठाने का प्लान बना लिया है. इसलिए कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस बैठक का प्रमुख मुद्दा यही था, जिसमें एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीष चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया है, उनका कहना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. इसलिए एमपी में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा. हरीश चौधरी ने सभी हारे हुए प्रत्याशियों से विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा चुनावों में भी फर्जी वोटर्स का डेटा मांगा है. इसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा डेटा भी मांगा गया है.
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी हारे हुए प्रत्याशियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी-अपनी विधानसभा में वोटरों की जानकारी निकाले और उसे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचाए. जहां भी उन्हें विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटर्स की जानकारी मिल रही है, उसे वोटर लिस्ट का सबूत बनाकर भेजे. बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों से अगले 10 दिन में यह पूरी जानकारी मांगी है. क्योंकि कांग्रेस 10 दिन के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में हुए फर्जीवाड़े की जानकारी को लेकर व्यापक स्तर पर मुद्दा उठाने की तैयारी में है.
दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोटों की चोरी का आरोप लगाया था. राहुल ने मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि एमपी में बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से यह सबकुछ हुआ था. राहुल गांधी के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दूसरे नेता भी लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस इस मुद्दे पर भोपाल समेत दूसरे शहरों में बड़ा प्रदर्शन करेगी.
