MP Rajya Sabha Chunav 2026: दिल्ली में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, जीतू पटवारी समेत हिरासत में कई नेता

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MP Rajya Sabha Elections 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तनाव जारी है. शुक्रवार को दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रदर्शन किया. मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल सका. इसके बाद नेताओं ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च शुरू कर दिया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया गया कि फिलहाल मुलाकात के लिए समय उपलब्ध नहीं है. इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक और नेता राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च के लिए रवाना हो गए. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के पास बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया.
कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन साजिशन रद्द कर दिया गया।
ये घटना देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक धब्बा है, जिसे BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत ने अंजाम दिया है।
जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों ने इस तानाशाही का विरोध किया तो सरकार ने पुलिस… pic.twitter.com/9ZZ5dUXSkP
— Congress (@INCIndia) June 12, 2026
कई नेताओं को हिरासत में लिया
वहीं प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने और बैरिकेड पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में उसकी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही. पार्टी इसी मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है और राष्ट्रपति से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग करना चाहती थी.
सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी को झटका
इधर, कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 329(b) के तहत चुनावी प्रक्रियाों के बीच में कोर्ट दखल नहीं दे सकता है. अनुच्छेद 329 (b) के तहत ऐसे विवादों का समाधान चुनाव के बाद चुनाव याचिका के जरिए किया जाता है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के पास चुनाव के बाद याचिका दायर करने का विकल्प सुरक्षित है.
#WATCH भोपाल, मध्य प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज किए जाने पर राज्य सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। हम तो पहले ही कह रहे थे कांग्रेस जबरदस्ती हंगामा कर रही है।… pic.twitter.com/5xLoDXZW1Z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 12, 2026
क्या बोले MP मंत्री विश्वास सारंग
वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज किए जाने पर राज्य सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है. उससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है. हम तो पहले ही कह रहे थे. कांग्रेस जबरदस्ती हंगामा कर रही है. उन्होंने हार से बचने के लिए खुद फॉर्म रिजेक्ट कराया. आज जिन वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए उन्हीं को लेकर फॉर्म दिखा लेते तो गलत नहीं भरता.
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