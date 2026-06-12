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MP Rajya Sabha Chunav 2026: दिल्ली में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, जीतू पटवारी समेत हिरासत में कई नेता

MP Congress Protest in Delhi: मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद से सियासी संग्राम जारी है. दिल्ली में कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रदर्शन किया है. इस दौरान जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया है. इधर सुप्रीम कोर्ट से भी मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका लगा है.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 12, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:43 PM IST
MP Rajya Sabha Chunav 2026: दिल्ली में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, जीतू पटवारी समेत हिरासत में कई नेता
Image Credit: MP Congress Protest in Delhi

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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