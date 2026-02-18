Advertisement
MP में कांग्रेस ने उठाया कर्ज को लेकर सवाल, बजट से पहले वित्त मंत्री ने दे दिया जवाब; जानें क्या बोले

Jagdish Devda: मध्य प्रदेश वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में बजट पेश करने से पहले जानकारी देते हुए बताया कि महिला, युवा, किसान समेत सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कर्ज को लेकर उठाए गए सवाल पर जवाब दिया.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:09 AM IST
MP में कांग्रेस ने उठाया कर्ज को लेकर सवाल, बजट से पहले वित्त मंत्री ने दे दिया जवाब; जानें क्या बोले

Madhya Pradesh Budget 2026: मोहन यादव सरकार आज मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करेगी, जो राज्य का पहला पेपरलेस बजट होगा. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सूटकेस की जगह टैबलेट लेकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस बार बजट का आकार लगभग 4.70 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को लेकर जानकारी दी और बताया कि महिला, युवा, किसान समेत सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है. बजट को लेकर आम जनता से सुझाव लिए गए थे और अच्छे सुझाव आए है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कर्ज को लेकर उठाए गए सवाल पर जवाब दिया.

कांग्रेस का कर्ज पर सवाल, वित्त मंत्री ने दिया जवाब

बजट पेश करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि नई आबकारी नीति भी आ रही है. जनता की उम्मीद पर बजट खरा उतरेगा. बजट में कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कर्ज वाले सवाल पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कर्ज नहीं, निवेश है. सरकार ने लिमिट से बाहर जाकर कभी कर्ज नहीं लिया. लिमिट में ही कर्ज लिया जा रहा है.

MP Budget 2026 Live: मध्य प्रदेश सरकार के बजट से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां क्लिक करें

एमपी सरकार का पहला पेपरलेस बजट

एमपी विधानसभा के तीसरे दिन मध्य प्रदेश का पहला 'पेपरलेस' बजट पेश होगा. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सूटकेस की जगह टैबलेट लेकर विधानसभा पहुंचेंगे. इस साल राज्य का बजट पिछले साल से बड़ा होगा. मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट पेश करेगी, जो लगभग 4.70 लाख करोड़ का हो सकता है. बजट पिछले साल के बजट के तुलना में 12 से 15% अधिक होने की संभावना है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे सभा में बजट पेश करेंगे. इसके पहले कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी. सरकार बजट के साथ अगले 3 साल का रोडमैप पेश करेगी.

बजट में रोजगार, लाड़ली बहनों और किसानों की उम्मीद

मध्य प्रदेश सरकार के बजट में किसान, युवा, गरीब और महिलाओं पर फोकस रहेगा. युवाओं के लिए नई सरकारी नौकरियों की घोषणा होने की उम्मीद है. 2026 को 'कृषि वर्ष' के रूप में मनाने को लेकर विशेष प्रावधान आ सकते हैं. सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर रहेगा. सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किया जा सकता है.

