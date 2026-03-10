Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3135721
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

विजयपुर उपचुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, विवेक तन्खा-अभिषेक मनु संघवी करेंगे पैरवी

Congress MLA Mukesh Malhotra: एमपी कांग्रेस अपने विधायक मुकेश मल्होत्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी. इस बात की जानकारी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी याचिका
कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी याचिका

MP Congress: श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव हाईकोर्ट की तरफ से शून्य घोषित किया गया है. मप्र हाईकोर्ट ने उन पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने की बात को सच माना है.जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है. जिसमें कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य करते हुए चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को निर्वाचित घोषित किया था. हालांकि, कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मामले में 15 दिन का समय दिया गया है. जिसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कांग्रेस जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली है. जहां इस मामले में सीनियर वकील विवेक तन्खा और अभिषेक मनु संघवी पैरवी करेंगे. 

जीतू पटवारी का बीजेपी पर निशाना 

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि विधायक मुकेश मल्होत्रा के फैसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. मंगलवार को ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी. वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और अभिषेक मनु संघवी मामले की पैरवी करेंगे. जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे मुकेश मल्होत्रा को विधायक पद से मुक्त करना और दूसरे को विधायक घोषित कर देना यह संदेश है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ फैसला है. क्योंकि बीजेपी को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो रहा है एक आदिवासी व्यक्ति एक सामान्य सीट से कैसे विधायक बन गया. हम इस मामले में कानूनी तरीके से काम करेंगे और फिर से कांग्रेस का विधायक विजयपुर में बनाएंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

जीतू पटवारी ने कहा कि एक तरफ विजयपुर मामले में विधायक का निर्वाचन शून्य कर दिया जाता है. लेकिन, दूसरी तरफ से निर्मला सप्रे के मामले में इंदौर से जबलपुर और जबलपुर से इंदौर के बीच घुमाया जा रहा है. कभी विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा दिया जाता है. लेकिन, दलबदल के बाद भी इस मामले में फैसला नहीं सुनाया जा रहा है. लेकिन, जिस तरह से विजयपुर के मामले में किया गया है. यह पूरी तरह से आदिवासियों का अपमान किया गया है. 

क्या है रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा विवाद 

दरअसल, विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को जीत मिली थी. जबकि बीजेपी की तरफ से लड़े पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा था. नतीजों के बाद रामनिवास रावत ने मुकेश मल्होत्रा को लेकर एमपी हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव के दौरान पर्चा दाखिल करते वक्त आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी. ऐसे में एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के दौरान सही माना और मुकेश मल्होत्रा पर आपराधिक जानकारी छुपाने की बात सही पाई गई. ऐसे में उनकी विधायकी को शून्य घोषित करते हुए रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया गया. 

15 दिन की राहत 

हालांकि, मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत देते हुए विधानसभा की चुनाव याचिका में फैसले को 15 दिन के लिए हाईकोर्ट ने स्थगति कर दिया है. जिससे कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे. यह स्थगन आदेश आरपी एक्ट के मुताबिक दिया गया है. ऐसे में अब इस मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी. जिससे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सबकी नजरें टिक गई हैं. 

उपचुनाव हारे थे रामनिवास रावत 

रामनिवास रावत 2023 का विधानसभा चुनाव विजयपुर सीट पर कांग्रेस के टिकट पर जीते थे. लेकिन, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह बीजेपी में शामिल हो गए. जिसके बाद उन्हें मोहन सरकार में मंत्री बनाया गया था. मंत्री बनने के बाद रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. बीजेपी ने रामनिवास रावत को टिकट दिया जबकि कांग्रेस ने उनके सामने आदिवासी वर्ग से आने वाले मुकेश मल्होत्रा को उतारा. नतीजों में रावत मल्होत्रा से 7,364 वोटों से चुनाव हार गए थे. जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.  

ये भी पढ़ेंः एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कांग्रेस विधायक का चुनाव निरस्त, रामनिवास MLA घोषित

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

congress mla mukesh malhotraRam Niwas Rawatvijaypur byelection

Trending news

Mohan Yadav
मुफ्त में लगेगा ₹4000 का टीका, मोहन यादव बोले- सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी HPV वैक्सीन
mp live news
MP Breaking News LIVE: खंडवा और इंदौर के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन, 10 मार्च की बड़ी खबरें
Latest Ujjain News
उज्जैन में लूट का 3 घंटे में पर्दाफाश, मास्टरमाइंड की सच्चाई जान उड़ जाएंगे होश
Mauganj news
16 वर्षीय विवेक की मौत या कत्ल? जलप्रपात में लाश मिलते ही भड़का मऊगंज, पूरे में जाम
Satna Crime News
प्यार में अंधी पत्नी का खूनी खेल, पहले पत्थरों से कुचला सुहाग, पुल के नीचे फेंका शव
bhopal news
एमपी में मरीजों को बड़ी राहत! सरकार से बातचीत के बाद बनी बात, जानिए क्यों बिगड़े हाल
 Chhattisgarh News
जादू-टोना के शक में महिला को उतारा मौत के घाट, पति समेत 4 गिरफ्तार
Mohan Yadav
पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को बड़ा तोहफा, MP सरकार शुरू करेगी सरस्वती अभियान
 Chhattisgarh News
छत्तीसगढ़ में बीजेपी-कांग्रेस की निर्विरोध जीत, लक्ष्मी-फूलोदेवी बनीं राज्यसभा सांसद
Mohan Yadav
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जीत की हकदार थी टीम इंडिया... CM मोहन यादव ने बताई वजह