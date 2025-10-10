'भारत जोड़ो यात्रा' की तर्ज पर MP पदयात्रा निकाल सकती है कांग्रेस, पूर्व CM ने दिया प्रस्ताव

MP Congress: मध्य प्रदेश में कांग्रेस जल्द ही राहुल गांधी की भारत जोड़े यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकाल सकती है, इसका सुझाव पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया है.
Digvijaya Singh Padayatra Proposal: एमपी में कांग्रेस लगातार संगठन स्तर पर मजबूती में जुटी है. इस बीच भोपाल में हुई कांग्रेस की एक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एमपी कांग्रेस के नेताओं एक बड़ा प्रस्ताव दिया है. उन्होंने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई 'भारत जोड़ो यात्रा' की तर्ज पर मध्य प्रदेश में पदयात्रा निकालने का सुझाव दिया है, जो अहम माना जा रहा है. क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का ब्लूप्रिंट भी दिग्विजय सिंह ने ही तैयार किया था. ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही यह प्रस्ताव भी अमल में लाया जा सकता है.
एमपी में बूथ तक निकाले पदयात्रा
दरअसल, भोपाल में हुई बैठक में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एमपी कांग्रेस को बूथों के बीच यात्रा निकालनी चाहिए. जिसका समापन कांग्रेस के स्थापना दिवस पर होना चाहिए, माना जा रहा है कि इस पर सहमति बन गई है और 28 दिसंबर यानि कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस से यह यात्रा शुरू होगी और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तक निकाली जाएगी. इस बैठक में पीसीसी चीफ दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद थे. दिग्विजय सिंह का कहना है कि एक बूथ से दूसरे बूथ तक यात्रा निकाले जाने से संगठन मजबूत होगा, जबकि इससे पार्टी को भी मजबूती मिलेगी.
पूर्व सांसद-विधायकों से की अपील
दिग्विजय सिंह ने कहा कि एमपी में लंबे समय से बूथ स्तर पर पार्टी में काम नहीं हुआ है. जबकि चुनाव आयोग की तरफ से बिहार की तरह एमपी में एसआईआर कराने की तैयारी चल रही है. इसलिए हमें भी अपने बीएलए की मदद से यह तैयार करना होगा कि वोटर लिस्ट से कांग्रेस समर्थित वोटर न हटाया जाए और कोई पात्र मतदाता भी वोटर लिस्ट से नहीं हटना चाहिए. बूथ स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर गड़बड़ी पर बारीक नजर रखनी होगी. इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने पार्टी के पूर्व सांसद-विधायकों से भी पार्टी को आर्थिक मदद देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पार्टी की मदद करनी चाहिए ताकि जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को संगठन का काम करने के लिए पैसे की तरफ न देखना पड़े.
राहुल के साथ चले थे दिग्विजय सिंह
बता दें की राहुल गांधी ने जब देश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो इसकी पूरी तैयारियों की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास थी, दिग्विजय सिंह ने ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ों यात्रा निकालने का ब्लू प्रिंट तैयार किया था. वह खुद भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले थे. ऐसे में उन्होंने अब यही प्रस्ताव मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दिया है.
