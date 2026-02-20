Advertisement
सदन में सियासी घमासान: कैलाश विजयवर्गीय-उमंग सिंघार में तीखी बहस, कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन

MP Vidhansabha News: एमपी विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेश में विरोध करने का ऐलान किया है. वहीं सदन में भी आज हंगामा होने के पूरे आसार हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:06 AM IST
एमपी विधानसभा में सियासी हंगामा
एमपी विधानसभा में सियासी हंगामा

Kailash Vijayvargiya News: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है. गुरुवार को सदन में संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच तीखी बहस देखने को मिली. सदन में अदाणी का नाम लेने पर मंत्री ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उनमें तीखी बहसल हो गई, इसके बाद औकात तक बात पहुंच गई. ऐसे में कांग्रेस ने आज इसी बयान पर प्रदेश में 1 हजार से ज्यादा ब्लॉक में प्रदर्शन करने का फैसला किया है. 

इस वजह से हुआ हंगामा 

विधानसभा में चर्चा के दौरान उमंग सिंघार ने सरकार और अदाणी के बीच समझौते का मुद्दा उठाया था, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पहले आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ही सदन में नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से भी इस परंपरा का पालन करने के निर्देश दिया गया था. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोलने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गलत जानकारी दे रहे हैं. जिस पर उमंग सिंघार ने कहा कि वह इसका प्रमाण भी दे सकते हैं. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी खड़े हो गए.  दोनों नेताओं के बीच बहस तेज होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष विधायक भी खड़े हो गए, जिसके बाद पूरी कार्यवाही हंगामें बदल गई. 

40 मिनट के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों से शांति बरतने और सदन के नियमों का पालन करने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि एमपी विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है. 

विजयवर्गीय बोले-सिंघार को मानता हूं 

हालांकि बाद में मामला शांत हुआ, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें राजनीति में 37 साल का अनुभव है, मैं खुद भी अपने व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं, यहां सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं. पता नहीं कैसे हो गया, नेता प्रतिपक्ष ने मेरी तरफ हाथों से इशारा किया था, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग सी थी, मैं उमंग को प्यार करता हूं और अपने व्यवहार से भी दुखी हूं. इस पर सीएम मोहन यादव भी कहा कि संसदीय कार्यमंत्री ने पर्याप्त बातें कह दी है. मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सदन के बाहर आकर कहा कि कोई हंगामा नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी. भावावेश में आकर कुछ बातें हुई थीं और संसदीय मर्यादित परंपरा का पालन करते हुए दोनों उमंग सिंघार और कैलाश विजयवर्गीय ने एक-दूसरे से खेद प्रकट किया है. निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि ऐसा सकारात्मक वातावरण आज विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है जिसके लिए सभी प्रशंसा के पात्र हैं. 

कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंघार के बीच हुई बयानबाजी के बाद अब मध्य प्रदेश में सदन के बाहर भी हंगामा बरपता दिख रहा है. क्योंकि कांग्रेस ने आज इस मामले में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने का मन बनाया है. वहीं आज भी सदन में हंगामें के आसार नजर आ रहे हैं. 

