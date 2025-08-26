राहुल गांधी की मुहिम को MP कांग्रेस का समर्थन, जबलपुर में आज होगी 'वोट न्याय यात्रा'

Jabalpur News: जबलपुर में कांग्रेस आज से 'वोट न्याय यात्रा' निकालने वाली है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में होने वाली इस यात्रा में एमपी कांग्रेस के कई सीनियर नेता और विधायक शामिल होंगे, जिसमें गोल बाजार से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर घेराव किया जाएगा, खास बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज जबलपुर में हैं, जो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, ऐसे में एक साथ शहर में दो-दो बड़े कार्यक्रम होने से पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट बना हुआ है, जबकि शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर भी सर्तकता बरती जा रही है. क्योंकि कांग्रेस के कार्यक्रम में भी आसपास के सभी जिलों के कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं.

राहुल गांधी ने उठाया था मुद्दा

दरअसल, बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी गड़बड़ी होने की बात कहते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया था. जिसके बाद से ही मध्य प्रदेश में एमपी कांग्रेस के नेता लगातार राहुल गांधी की मुहिम को उठा रहे हैं. कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार ने जनता के वोट चुराकर सत्ता हथियाई है, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जो जनादेश आया, उसका खुला अपमान किया गया है. कांग्रेस का दावा है कि यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है. प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने साफ कहा कि पार्टी के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा रहे हैं, और प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता इसी लड़ाई को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं. इसलिए जबलपुर से वोट न्याय यात्रा शुरू हो रही है.

जबलपुर में प्रशासन एक्टिव

कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक रूट भी तय किए गए हैं. साथ ही, किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जबलपुर इस आंदोलन का बड़ा केंद्र बनेगा, क्योंकि जबलपुर महाकौशल का केंद्र माना जाता है, ऐसे में जबलपुर संभाग में आने वाले सभी जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है, जिसमें सभी जिलों के विधायक भी शामिल होंगे.

खास बात यह है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद यह पार्टी का पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं. माना जा रहा है कि कांग्रेस हर जिले में इसी तरह के प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत जबलपुर से की जा रही है.

