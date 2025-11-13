Advertisement
MP में तैयार हुआ निगम मंडलों में नियुक्ति का फॉर्मूला, इन नेताओं को मिल सकती है जगह

MP Corporation Boards: मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों की चर्चा तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि भोपाल से दिल्ली तक चर्चा पूरी हो चुकी है और निगम मंडलों में नियुक्तियों की शुरुआत अब होने वाली है.

Last Updated: Nov 13, 2025, 11:20 AM IST
एमपी में निगम मंडलों में जल्द होगी नियुक्तियां
एमपी में निगम मंडलों में जल्द होगी नियुक्तियां

MP News: मध्य प्रदेश में निगम-मंडलों की नियुक्तियां लंबे समय से अटकी हुई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भोपाल और दिल्ली में पिछले दिनों हुई चर्चा के बाद अब निगम मंडलों में नियुक्तियों की कवायद लगभग साफ हो चुकी है, जिसके बाद जल्द ही निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्तियां की जाएगी. क्योंकि बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, ऐसे में सियासी गलियारों में निगम मंडल में भर्ती की चर्चा फिर से चालू हो गई हैं, जिसमें 2023 में चुनाव हारने वाले कुछ सीनियर नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है. 

मध्य प्रदेश में 46 निगम मंडल 

मध्य प्रदेश में फिलहाल 46 निगम मंडल बने हुए हैं. जिनमें हुई राजनीतिक नियुक्तियां पहले ही निरस्त कर दी गई थी. जिनको भरने की शुरुआत अब फिर से होने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, जिन पदों पर निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी हैं, उनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं, इसके बाद सरकार ने जन अभियान परिषद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग जैसी संस्थाओं में नई नियुक्तियों को मंजूरी दी थी, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है. 

सीनियर नेताओं में चर्चा 

निगम-मंडलों में होने वाली नई नियुक्तियों का आधार केवल राजनीतिक न होकर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर भी टिका रहेगा, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस संतुलन को साधने के लिए चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां करेंगे, इस सिलसिले में सीएम मोहन यादव की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ दो दौर की महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं, वहीं 10 नवंबर को आरएसएस की बैठक में शामिल होने आए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी सीएम मोहन और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ-साथ संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के साथ करीब दो घंटे तक चर्चा की थी, इन बैठकों को भी निगम-मंडल नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि इसमें फॉर्मूला तैयार हो चुका है. 

इन नेताओं को मिल सकती है जगह 

माना जा रहा है कि कुछ नेता जो 2023 का विधानसभा चुनाव करीबी अंतर से हार गए थे, उन्हें निगम मंडलों में जगह दी जा सकती है, इसके अलावा उन विधायकों को भी जगह मिल सकती है जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए थे, चुनाव हारने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, अरविंद भदौरिया और इमरती देवी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से आती हैं, जो पहले भी निगम मंडल में रह चुकी हैं, इसके अलावा पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया भी पिछला चुनाव अटेर सीट से हार गए थे, वह संगठन के सीनियर नेता माने जाते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें भी जगह मिल सकती है, इसके अलावा पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और अंचल सोनकर का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है. 

इसके अलावा पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विजय दुबे, केशव भदौरिया, विनोद गोटिया, श्याम सुंदर शर्मा, शैतान सिंह पाल, सुनील पांडे, पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह, संजय शुक्ला, कलसिंह भांवर, राकेश गिरी के नामों की चर्चा भी तेज हैं, माना जा रहा है कि इन सभी को भी निगम मंडलों में जगह मिल सकती है. 

