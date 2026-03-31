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एमपी में वंशवाद पर सियासत! सीएम के पुत्र मोह वाले बयान पर कांग्रेस विधायक का समर्थन, कह दी ये बड़ी बात

MP Politics News: सीएम मोहन यादव के बयान के बाद एमपी में सियासी हलचल तेज हो गई है. वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सीएम के बयान का समर्थन किया है. आइए जानते हैं, कि बीजेपी-कांग्रेस में ऐसे कौन-कौन से नेता हैं, जिनके परिवार राजनीति से जुड़ रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:03 PM IST
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MP Dynastic Politics News
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MP Dynastic Politics News: मध्य प्रदेश में इन दिनों वंशवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है. दरअसल, सीएम मोहन यादव ने युवा विधायक सम्मेलन के मंच से नेता पुत्र यानि राजनीतिक परिवारवाद पर बड़ा दिया है. इसके बाद से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. वहीं कांग्रेस विधायक ने भी सीएम मोहन यादव के बयान का समर्थन दिया है. सीएम मोहन यादव ने  मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में कहा कि अगर हम कुछ बने हैं, तो बच्चों को जबरदस्ती नेता मत बनाओ, अगर बच्चों में दम होगा तो वे खुद नेता बन जाएंगे. 

युवा विधायक सम्मेलन में सीएम ने सम्राट विक्रमादित्य और भगवान श्रीकृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कभी अपने बच्चों को जबरन गद्दी पर नहीं बिठाया. सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बच्चों में दम होगा तो वे खुद नेता बन जाएंगे, वरना जबरदस्ती की राजनीति व्यवस्था को खराब करती है. 

कांग्रेस विधायक का सीएम को समर्थन
वहीं सीएम के इस बयान का कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा सीएम डॉ मोहन यादव ने सही कहा है. मैं भी पहली बार चुनाव लड़ा था, तब मेरे पिता ने कहा था कि मैं पहली और आखरी बार प्रचार कर रहा हूं. वहीं कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि कभी भी मेरे पिता ने मेरे लिए प्रचार नहीं किया. जनता भी यह बात समझती है आप किस परिवार से हैं, आप अपनी मेहनत से क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण होता है. इसको लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है. 

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शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं-बीजेपी
भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव एक 'विकास पुरुष' और अत्यंत अनुभवी व्यक्तित्व हैं. उन्होंने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है. जो संघर्ष करता है, वह अपना अलग स्थान बनाता है. राजनीति का यह सिद्धांत है कि यहां शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं होती है. उन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सदैव यही कहते हैं. मुख्यमंत्री ने इसी आदर्श और मॉडल को सामने रखते हुए स्पष्ट किया है कि राजनीति में सफलता का शॉर्टकट से होकर जाने वाला कोई मार्ग नहीं होता है.

बीजेपी नेताओं के परिवार राजनीति में रहे
1. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हरसूद से विधायक हैं. इनके पिता विजय खंडेलवाल सांसद रह चुके हैं.
2. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पिता माधव राव सिंधिया पूर्व सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा, इनकी माता विजयाराजे सिंधिया भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं.
3. कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पिता कैलाश सारंग बीजेपी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद रह चुके.
4. गोविंदपुरा सीट से बीजेपी विधायक कृष्णा गौर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू हैं. बाबूलाल गौर 2004 से 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे.
5. रीवा के त्योंथर से विधायक सिद्धार्थ तिवारी के पिता सुंदरलाल तिवारी सांसद और दादा श्रीनिवास तिवारी मप्र विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं.
6. भोजपुर से विधायक सुरेंद्र पटवा, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं. 
7. जावद से विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा रह चुके हैं. 
8. इसके अलावा, मालिनी गौड़, प्रतिभा बागरी, विक्रम सिंह, उमाकांत शर्मा जैसे कई विधायक भी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं.

कांग्रेस नेताओं के परिवार राजनीति में रहे
1. मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रति पक्ष उमंग सिंघार हैं, जिनकी बुआ जमुना देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं.  
2. चुरहट सीधी से विधायक अजय सिंह (राहुल भैया), पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं.
3. राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बेटे हैं. इनके चाचा लक्ष्मण सिंह पूर्व सांसद रह चुके हैं. 
4. झाबुआ से विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं. 
5. भिंड के अटेर से विधायक हेमंत कटारे, पूर्व विधाक सत्यदेव कटारे के बेटे हैं. 
6. बालाघाट के बैहर से विधायक संजय उइके, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गनपत उइके के बेटे हैं. 
7. बालाघाट से विधायक अनूपा मुंजारे, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की पत्नी हैं. 
8. दतिया के विधायक राजेंद्र भारती, जिनके पिता श्यामसुंदर भारती जो कि 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं. 
10.  इसके अलावा, सचिन यादव, नितेंद्र सिंह राठौर समेत कई बड़े बड़े चेहरा हैं, जो किसी न किसी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं. 

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

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