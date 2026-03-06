रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री? सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया पूरा प्लान, जानिए यहां

Digvijay Singh's Tweet: मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के जरिए अपने राजनीतिक सफर के बारे में जानकारी दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल महीने में पूरा होने जा रहा है. जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर कर अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया. उन्होंने एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी शिवानंद भंजा का एक वीडियो शेयर कर अंग्रेजी में लिखा है कि 'My Retirement Plans? May be. Why not? जय सिया राम', इस वीडियो में भंजा सेवानिवृत्ति के बाद एक गाड़ी खरीदकर भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं.



प्रदेश की राजनीति में सक्रिय

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिग्विजय सिंह पहले ही इशारा कर चुके हैं, कि वे तीसरी बार राज्यसभा जाने की इच्छा नहीं है. उनके इस बयान के बाद कांग्रेस संगठन और समर्थकों के बीच यह सवाल उठने लगा है, कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक भूमिका क्या होगी. लंबे समय से सक्रिय राजनीति में रहने वाले दिग्विजय सिंह का यह निर्णय पार्टी की रणनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति दोनों के लिए अहम माना जा रहा है.

औपचारिक घोषणा नहीं की

हालांकि, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने औपचारिक रूप से राजनीति छोड़ने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयान ने इस संभावना को जरूर जन्म दे दिया है. कुल मिलाकर, 10 अप्रैल के बाद दिग्विजय सिंह की अगली राजनीतिक दिशा क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि वे वास्तव में सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं या फिर किसी नई भूमिका में दिखाई देते हैं.

