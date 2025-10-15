Advertisement
MP के पूर्व नेता प्रतिपक्ष की मांग, कांग्रेस में बंद हो नोटिस प्रथा, घर में 4 बर्तन तो खटकते हैं

MP Politics: मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस में नोटिस प्रथा बंद करने की मांग की है, उन्होंने इस मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से भी बातचीत की है.

Oct 15, 2025
एमपी कांग्रेस में बंद होनी चाहिए नोटिस प्रथा
एमपी कांग्रेस में बंद होनी चाहिए नोटिस प्रथा

MP Congress News: मध्य प्रदेश कांग्रेस में नोटिस प्रथा बंद करने की मांग उठी है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने यह मांग उठाई है. उन्होंने इस मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से भी बात की है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कांग्रेस में नोटिस प्रथा बंद हो और कार्यकर्ताओं को छोटी छोटी बात पर नोटिस नहीं देना चाहिए.कांग्रेस में खुलकर बात होनी चाहिए. जिसके बाद यह मामला चर्चा में बना हुआ है. कई लोग इस कांग्रेस में पार्टी में गुटबाजी से जोड़कर भी देख रहे हैं. डॉ. गोविंद सिंह पार्टी के सीनियर नेता हैं, ऐसे में उनकी तरफ से उठाई गई यह मांग एपपी के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी है. 

गोविंद सिंह ने उठाई मांग 

डॉ. गोविंद सिंह ने कहा 'कांग्रेस बड़ी पार्टी है, घर में 4 बर्तन रहते हैं तो खटकते हैं, कांग्रेस में खुलकर बात होना चाहिए, क्योंकि पार्टी फिलहाल संघर्ष के दौर में है ऐसे में नोटिस भेजना सही नहीं होता है. हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, ऐसे में छोटे-मोटे विवाद होते रहते हैं, जिनके लिए नोटिस भेजना सही नहीं है. उन्होंने इस मामले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी बात की और नोटिस प्रथा बंद करने की बात कही है.' बता दें कि मंगलवार को 

ये भी पढ़ेंः प्रहलाद पटेल ने PM मोदी को भेंट की अपनी पुस्तक 'परिक्रमा-कृपा सार'

उज्जैन जिले के कई नेताओं ने पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सीनियर विधायक अजय सिंह से मुलाकात की थी, बताया जा रहा है कि इन सभी नेताओं को पहले कई वजहों से नोटिस मिल चुके हैं. ऐसे में भोपाल में उनकी अजय सिंह से मुलाकात चर्चा में जरूर बनी हुई है.  

कमलनाथ से भी मिले थे नेता 

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इन दिनों राजधानी भोपाल में एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनसे भी कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने मुलाकात की है, जिस पर डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि कमलनाथ हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि वर्तमान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहज सरल हैं, खुद ही नेताओं से मिलने चले आते हैं. कमलनाथ से उनके समर्थक नेता मिलते हैं तो इस उम्र में खुशहाली आती है, उम्र बढ़ती है, वह हमेशा खुश रहे. बता दें कि फिलहाल कांग्रेस के सभी सीनियर नेता राजधानी भोपाल में एक्टिव दिख रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहे हैं. जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज है.

ये भी पढ़ेंः क्या किसानों की वजह से धंसी इंदौर नर्मदापुरम हाईवे पर सड़क ? जांच रिपोर्ट में जिक्र 

