6 बार के विधायक... 2005-2016 तक कैबिनेट मंत्री; 76 साल की उम्र में BJP नेता पारस जैन का निधन

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मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पारस जैन का निधन हो गया है. पारस जैन उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट से कई बार विधायक रहे. पूर्व मंत्री कई दिनों से बीमार थे और इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां सोमवार को उनका निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार उज्जैन में किया जाएगा. पारस चंद्र जैन की अंतिम यात्रा 3 अगस्त को दोपहर 2:00 बजे उनके आवास से चक्रतीर्थ श्मशान घाट तक निकाली जाएगी.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पारस चंद्र जैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके निधन की खबर से राज्य के राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. पारस चंद्र जैन लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे और अपने राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं.
ABVP के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था
पारस चंद्र जैन का जन्म 20 जून 1950 को उज्जैन में हुआ था. उनके पिता स्वर्गीय समर्थमल टलेरा थे, उनकी मां कैलाश बाई हैं और पत्नी अंगूरबाला जैन हैं. उनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम स्वाति मोगरा और संध्या टलेरा हैं. उनके पिता अनाज का व्यापार करते थे. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, वे पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए. उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से B.Com. की डिग्री भी हासिल की. छात्र जीवन से ही उन्हें राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी. उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए. सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल रहने के कारण, वे धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति में आगे बढ़े.
1990 में पहली बार उज्जैन से चुने गए थे विधायक
पूर्व मंत्री पारस जैन का उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट से गहरा नाता रहा है. वे पहली बार 1990 में उज्जैन से विधायक चुने गए थे. 1993 में कांग्रेस की लहर के बावजूद वे अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे. इसके बाद 2003 में भी उज्जैन से विधायक चुने गए थे. फिर 2008, 2013 और 2018 में उन्होंने उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट से जीत हासिल की.
मध्य प्रदेश सरकार में कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली
2005 से 2013 तक पारस चंद्र जैन ने मध्य प्रदेश की BJP सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर काम किया. इस दौरान उन्होंने वन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जैसे कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली. दिसंबर 2013 में उन्हें स्कूल शिक्षा के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और 2016 में वे ऊर्जा मंत्री बने. शारीरिक व्यायाम, कसरत, खेल-कूद और योग जैसी गतिविधियों में रुचि रखने के कारण उन्हें पहलवान नाम से भी जाना जाता था.
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