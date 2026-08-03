6 बार के विधायक... 2005-2016 तक कैबिनेट मंत्री; 76 साल की उम्र में BJP नेता पारस जैन का निधन

पारस चंद्र जैन का जन्म 20 जून 1950 को उज्जैन में हुआ था. उनके पिता स्वर्गीय समर्थमल टलेरा थे, उनकी मां कैलाश बाई हैं और पत्नी अंगूरबाला जैन हैं. उनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम स्वाति मोगरा और संध्या टलेरा हैं. उनके पिता अनाज का व्यापार करते थे. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, वे पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए. उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से B.Com. की डिग्री भी हासिल की. छात्र जीवन से ही उन्हें राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी. उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए. सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल रहने के कारण, वे धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति में आगे बढ़े.