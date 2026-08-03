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6 बार के विधायक... 2005-2016 तक कैबिनेट मंत्री; 76 साल की उम्र में BJP नेता पारस जैन का निधन

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पारस चंद्र जैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया. लंबे समय से बीमार रहने के कारण उनका इलाज इंदौर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. पारस चंद्र जैन का अंतिम संस्कार उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान घाट पर किया जाएगा.

Written ByPooja
Published: Aug 03, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:06 PM IST
6 बार के विधायक... 2005-2016 तक कैबिनेट मंत्री; 76 साल की उम्र में BJP नेता पारस जैन का निधन

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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