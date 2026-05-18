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MP के डिप्टी सीएम की तबियत खराब, भोपाल के निजी अस्पताल में हुए भर्ती, लू का असर

Deputy CM Jagdish Devda: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की सोमवार को अचानक से तबियत खराब हो गई. जिसके बाद उन्हें भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 18, 2026, 04:01 PM IST
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एमपी के डिप्टी सीएम की बिगड़ी तबियत
एमपी के डिप्टी सीएम की बिगड़ी तबियत

MP News: मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम सीएम जगदीश देवड़ा की तबियत अचानक से बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें राजधानी भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराय गया. सोमवार के दिन सुबह के वक्त उनकी तबियत खराब हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक लू लगने की वजह से डिप्टी सीएम की तबियत खराब हुई थी. हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के बाद उनकी सेहत में सुधार है. उन्हें भाजपा संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए जाना था. लेकिन उसके पहले ही उनकी तबियत खराब हो गई थी. जिसके चलते वह बैठक में भाग लेने नहीं पहुंचे थे. 

जगदीश देवड़ा की हालत स्थिर 

जगदीश देवड़ा की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं. लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की वजह लू लगने का कारण बताया जा रहा है. डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें इलाज दिया. जिससे वह रिकवर कर रहे हैं. वहीं मामले की जानकारी लगते ही मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी और संगठन के नेता भी जगदीश देवड़ा का हाल जानने पहुंचे. वहीं कई लोगों ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है. हालांकि तबियत खराब होने की वजह से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंत्रियों के कामकाज और संगठन समन्वय पर आयोजित बैठक में नहीं जा सके थे. 13 जून को एमपी सरकार के ढाई साल पूरे हो रहे हैं. उससे पहले मंत्रियों से उनके कामकाज की समीक्षा की जा रही है.

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एमपी में भीषण गर्मी 

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है. राजधानी भोपाल में भी सूरज के तेवर तीखे दिख रहे हैं. जिसके चलते यहां हीट वेव का खतरा बना हुआ है. दोपहर के वक्त में लू का खतरा सबसे ज्यादा दिख रहा है. जिसके चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने फिलहाल लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. क्योंकि अगले कुछ दिनों तक एमपी में मौसम इसी तरह रहने की संभावना बन रही है. मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत सभी बड़े शहरों में तेज गर्मी का दौर जारी है. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर, उज्जैन-रतलाम में सूरज बरसा रहा आग, लू-डिहाइड्रेशन का बढ़ा खतरा, सावधानी बरतें

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