MP में राज्यमंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ी, आदेश हुआ जारी, 25 हजार को मंजूरी

Ministers of State in MP Govt: मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्यमंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है. मोहन कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ही राज्यमंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ाने वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी. जिसके बाद अब सरकार ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं. राज्यमंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी. मोहन मंत्रिमंडल की बैठकों में पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी थी. लेकिन पिछली बैठक के दौरान यह फैसला किया गया था.

मोहन सरकार ने लगाई मुहर

दरअसल, 11 मई को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में राज्यमंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ था. पहले राज्यमंत्रियों के पास 16000 रुपए तक की स्वेच्छा अनुदान राशि देने का अधिकार था. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25000 रुपए कर दिया गया है. यानि अब राज्यमंत्री भी किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी राशि जारी कर सकेंगे. इसके के लिए पहले भी कई बार चर्चा हुई थी. क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों के पास ज्यादा पैसा जारी करने का अधिकार था. लेकिन राज्यमंत्रियों की तरफ से कम पैसा जारी होता था. इसलिए अब इसमें बदलाव हुआ है.

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कैबिनेट मंत्री देते हैं 40 हजार

बता दें कि एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के पास 40000 रुपए की स्वेच्छानुदान राशि करने का अधिकार है. इसे सरकार ने पहले बढ़ाया था. लेकिन तब राज्यमंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाने को मंजूरी नहीं मिली थी. 11 मई को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया था. ऐसे में अब सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश जारी हो गए हैं. मोहन मंत्रिमंडल में फिलहाल 6 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं, जबकि राज्यमंत्रियों की संख्या 4 है. जबकि 20 कैबिनेट मंत्री हैं.

तबादला नीति भी आ सकती है

माना जा रहा है कि मोहन कैबिनेट की अगली बैठक में एमपी की तबादला नीति भी आ सकती है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है. जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय में भी भेज दिया गया है. ड्राफ्ट के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच चर्चा के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा. जहां मंत्रिमंडल की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू हो जाएगी.

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