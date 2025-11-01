BJP विधायक संजय पाठक मुश्किल में! हिस्ट्रीशीटर ने लगाया फर्जी केस में फंसाने का आरोप, HC ने जारी किया नोटिस

Highcourt Notice to MLA-बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. हाईकोर्ट ने उन्हें हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की याचिका में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर विधायक संजय पाठक से जवाब मांगा है. हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि खनन कारोबार में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और दबाव के चलते विधायक संजय पाठक ने उसे फर्जी मामलों में फंसाया है. साल 2021 से जेल में बंद रहने के बावजूद उसके खिलाफ लगातार नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

विधायक को बनाया पक्षकार

इस मामले में 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालक ने अब्दुल रज्जाक से पूछा कि जिन लोगों पर वह आरोप लगा है, उन्हों याचिका में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया. इसके बाद शुक्रवार को रज्जाक की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधायक संजय पाठक को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी गई है.

नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

जस्टिक विवेग अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की खंडपीठ ने आवेदन स्वीकार करते हुए विधायक पाठक को पक्षकार बनाने की अनुमति दी और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. अदालत ने कहा कि रज्जाक के आरोप गंभीर हैं और इस पर विस्तृत जवाब आवश्यक है. वहीं रज्जाक के तरफ से अधिवक्ता मोहम्मद अली, शारिक अकील फारुकी और अमित रायजादा ने दलील दी कि विधायक के दबाव में सरकार द्वारा उनके मुवक्किल को लगातार परेशान किया जा रहा है. जैसे ही किसी एक केस में जमानत मिलती है, उसी समय नए मामले में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2021 से जेल में बंद है अब्दुल

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी सवाल उठाया था कि जब रज्जाक अगस्त 2021 से जेल में बंद है, तो फिर उसके खिलाफ उसी अवधि में अलग-अलग थानों में नए आपराधिक मामले कैसे दर्ज किए जा रहे हैं. कोर्ट ने पुलिस प्रशासन से भी इस पर स्पष्टीकरण मांगा है. 16 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें-गूगल पर डॉक्टर सर्च करना पड़ा महंगा, ठगों ने उड़ाए 1.94 लाख, इस तरह बनाया शिकार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!