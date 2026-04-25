MP में निकाय-पंचायतों के 3851 रिक्त पदों पर चुनाव, जुलाई में होगी वोटिंग, मतदाता सूची पुनरीक्षण शुरू

MP Local Body Elections 2026: मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों में 3,851 रिक्त पदों के लिए जुलाई में चुनाव कराए जाएंगे. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है.
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MP Local Body Elections 2026: मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत खाली पड़े कुछ 3851 पदों के लिए जुलाई में उपचुनाव कराए जाएंगे. इस प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें.
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2026 को आधार तिथि तय की है. पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 18 जून 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी. इस सूची के आधार पर जुलाई में चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. ये उपचुनाव 31 मार्च 2026 तक आकस्मिक रूप से रिक्त हुए विभिन्न पदों को भरने के लिए कराए जाएंगे.
कुल 3851 पदों पर चुनाव
यह उपचुनाव जुलाई 2026 में होगा. इस उद्देश्य के लिए फोटो मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश
कुल 3,851 पदों के लिए मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण से नए युवा मतदाताओं और पात्र व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा सकेगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यापक होगी. आयोग ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूरा करें.
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