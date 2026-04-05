MP महिला कांग्रेस की नई टीम का ऐलान, पूर्व मंत्री की बहू बनी महासचिव, 66 महिलाओं को मिली जगह

MP Mahila Congress New Team: मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने 66 पदाधिकारियों की टीम गठित की है, जिसमें विभिन्न जिलों और वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया गया है. नई कार्यकारिणी में रूपाली शर्मा का नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं, जिन्हें महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बहू हैं. इस नियुक्ति को संगठन में अनुभव और राजनीतिक प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

महिला कांग्रेस ने शनिवार को अपनी राज्य कार्यकारिणी समिति की पहली सूची जारी की. इस सूची में 66 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें चार उपाध्यक्ष, 23 महासचिव, 15 सचिव और 24 संयुक्त सचिव शामिल हैं. कार्यकारिणी समिति में शामिल 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं 40 वर्ष से कम आयु की हैं. इसमें क्षेत्रीय और जातीय प्रतिनिधित्व के मामले में भी संतुलन बनाए रखा गया है. फिलहाल, चार उपाध्यक्षों की घोषणा की गई है. इनमें से ग्वालियर की ज्योति सिंह OBC श्रेणी से ताल्लुक रखती हैं.

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मनीषा रावत भी ग्वालियर से हैं और सामान्य वर्ग से आती हैं. इंदौर की शांति भालेश्‍वर (SC वर्ग) और रतलाम की यास्मीन शेरानी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस सूची में कुल 66 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 23 महासचिव, 15 सचिव और 24 संयुक्त सचिव हैं. अतिरिक्त पदाधिकारियों की घोषणा अभी बाकी है. राज्य कार्यकारिणी समिति में लगभग 120 महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है.

महासचिव के पदों पर कई जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिनमें सतना, रीवा, कटनी, सिंगरौली, मंदसौर, धार, इंदौर और भोपाल शामिल हैं. सचिव और संयुक्त सचिव के पदों के लिए बड़ी संख्या में नए लोगों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है. ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन, जबलपुर, कटनी और भिंड जैसे जिलों से कई नाम शामिल किए गए हैं.

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