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'वहां गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा...', रतलाम में बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वंदे मातरम् पर भी कह दी बड़ी बात

MP Minister Kailash Vijayvargiya Statement: आगर मालवा पहुंचे एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कई विकास कार्यों की सौगात दी है. वहीं उन्होंने बंगाल चुनाव पर कहा कि अगर मैं वहां गया तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा. इसके अलावा, उन्होंने वंदे मातरम् के मुद्दे पर भी अपनी खुलकर बात रखी. आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है?

Written By  Manish kushawah|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 12, 2026, 03:32 PM IST
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MP Minister Kailash Vijayvargiya
MP Minister Kailash Vijayvargiya

MP Politics News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गी और जिले के प्रभारी मंत्री ने शिरकत की. उस दौरान दोनों नेताओं ने नवीन नगर परिषद भवन का उद्घाटन किया. इसके अलावा, कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया. इस दौरान जिले के कई नेता समेत पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. वहीं उन्होंने जनता को संबोधित भी किया. 

इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब मुझे हरियाणा का चुनाव प्रभारी बना दिया गया था और चुनाव में सिर्फ 20 दिन बाकी थे. मैंने कहा कि मैं तो केवल नौ दिन के लिए ही जा पाऊंगा. तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 'ऐसा कैसे हो सकता है? भारत माता की सेवा ही दुर्गा माता की सेवा है.' उन्होंने आगे कहा कि तुम पार्टी का काम कर रहे हो या भारत माता की सेवा कर रहे हो? इसलिए अब मौन व्रत तोड़ दो. 2015 के बाद से उन्होंने कहा कि भारत माता की सेवा ही दुर्गा माता की सेवा है, बगलामुखी माता की सेवा है. यही पार्टी के नेताओ की सोच है.

'वंदे मातरम्' कहने में आपत्ति क्यों?
वहीं मंत्री ने वंदे मातरम् मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कि कुछ लोगों को 'भारत माता की जय' बोलने में आपत्ति होती है, 'वंदे मातरम्' कहने में आपत्ति होती है. क्यों आपत्ति होनी चाहिए? हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस धरती पर खड़े हैं, वह धरती माता है. जिस नदी का पानी हम पीते हैं, वह नदी माता है. जो वृक्ष हमें हवा देते हैं, वे देवतुल्य हैं. अगर हम इस सबको धारण करने वाली पृथ्वी को माता कहें, तो इसमें क्या बुराई है? क्या आपको जन्म देने वाली मां को आप मां नहीं कहते? जब जन्म देने वाली मां को आप मां कहते हैं, तो जीवन देने वाली धरती को मां कहने में क्या परेशानी है?

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मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में
उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले देश है. मुझे 2014 की याद आती है, जब देश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया था. उस समय उन्होंने सेंट्रल हॉल में अपने भाषण में कहा था कि 'मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में है.' वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है. उसकी मजबूती के लिए कार्य करते हैं. आगे कहा कि हमारा मानना है कि देश तब मजबूत होगा, जब इस देश का किसान मजबूत होगा, मातृशक्ति सशक्त होगी. इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि नौजवान आगे बढ़ेगा और गरीबी समाप्त होगी. 

'वहां गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा'
वहीं शनिवार को रतलाम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे लोग जो भारत माता की वंदन नहीं करते, उनके राष्ट्रप्रेम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है. वहीं उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के आसपास कई स्मगलर और माफिया तत्व हैं. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उन्हें फिर से सरकार में लाने के लिए प्रयास किया होगा. इस लिए मुझे लगता है, कि उनका ही एक घिनौना प्रयास है. उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद वहां पर 6 साल तक रहा हूं. आज मैं आपके सामने जीवित बैठा हूं, तो बजरंगबली की कृपा है. मंत्री ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगा, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूं. क्योंकि मेरे खिलाफ कई गिरफ्तारी के वारंट हैं. उन्होंने बताया लगभग 35 मामलों में मुझ पर फर्जी केस लगाए गए हैं. अगर मैं वहां गया तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि अभी वहां मत जाओ और यहीं पर डटे रहो. 

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