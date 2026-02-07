Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3101530
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

कर्नल सोफिया विवाद पर मंत्री शाह ने चौथी बार मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जारी किया वीडियो

MP News-कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर माफी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से दो दिन पहले मंत्री शाह सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है. इस मामले में मंत्री विजय अब तक चार बार माफी मांग चुके हैं. इस बार माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि शब्द देश भक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे. इसके पीछे कोई गलत भावना नहीं थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 07, 2026, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्नल सोफिया विवाद पर मंत्री शाह ने चौथी बार मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जारी किया वीडियो

Vijay Shah Apology-मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान को लेकर एक बार फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 9 फरवरी को अहम सुनवाई होनी है, इससे ठीक दो दिन पहले मंत्री विजय शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है. मंत्री शाह इस मामले में चौथी बार माफी मांग चुके हैं. उन्होंने कहा कि बयान के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, वे शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे. 

वीडियो जारी कर मांगी माफी
विजय शाह ने कहा कि उनका उद्देशय किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समाज का अपमान करना कभी नहीं था. उन्होंने कहा कि वे शब्द निस्संदेह मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे. वे शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे. मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी. मेरी छोटी सी त्रुटि से उपजा यह विवाद मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीनव में शब्दों की मर्यादा और संवेदनशीलता आवश्यक है. इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है. सबक लिया है. जिम्मेदारी मानता हूं. भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा. ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. एक बार पुन: उस मामले में आप सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से, सब लोगों से अंत:करण से माफी मांगता हूं.

9 फरवरी को होनी है सुनवाई
मंत्री विजय शाह की माफी ऐसे समय में आई है जब 9 फरवीर को मध्यप्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है. कोर्ट को यह तय करना है कि क्या विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी जानी चाहिए. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया था. सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार कोर्ट से और समय मांग सकती है. दलील दी जाएगी कि एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और मामले का विस्तृत परीक्षण जरूरी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब जानिए क्या पूरा विवाद
पूरा विवाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 मई 2025 को इंदौर के महू में आयोजित एक कार्यक्रम से शुरू हुआ था. ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए विजय शाह ने बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा था कि आतंकियों ने हमारे लोगों को मारा, तो मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने भेजा. शाह कहा था कि अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते. इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी. देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें-लग चुकी था हल्दी, बस सिंदूर दान और सात फेरे थे बाकी...लेकिन फिर अचानक रुक गई शादी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsvijay shahmp latest news

Trending news

mp news
लग चुकी था हल्दी, बस सिंदूर दान और सात फेरे थे बाकी...लेकिन फिर अचानक रुक गई शादी
rewa road accident
मातम में बदली खुशियां, बेकाबू ऑडी कार की टक्कर से हवा में उछले बाइक सवार, मौत
mp news
कड़कड़ाती ठंड में बोरी के अंदर मिला 2 घंटे का मासूम, नाल तक नहीं कटी थी, हालत स्थिर
cm mohan yadav
CM के निर्देश से परिवार के चेहरे पर लौटी मुस्कान, बरसों पुरानी समस्याओं का हुआ अंत
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा टूटना रेप नहीं, रद्द की FIR
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क में गूंजी किलकारी, चीता 'आशा' ने 5 शावकों को दिया जन्म
Bilaspur Airport
बिलासपुर एयरपोर्ट को मिली ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरा, बढ़ेगी कनेक्टिविटी
Ratlam Railway Division
रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे, देखें लिस्ट
mp news
शिवपुरी में नशेड़ी पिता की दरिंदगी, अकेली पाकर मासूम बेटी को बनाया हवस का शिकार
mp news
महाकाल मंदिर में हंगामा, मुंबई की महिला श्रद्धालु से गार्ड्स ने की मारपीट, लगाए आरोप