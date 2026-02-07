कर्नल सोफिया विवाद पर मंत्री शाह ने चौथी बार मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले जारी किया वीडियो

Vijay Shah Apology-मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान को लेकर एक बार फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 9 फरवरी को अहम सुनवाई होनी है, इससे ठीक दो दिन पहले मंत्री विजय शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है. मंत्री शाह इस मामले में चौथी बार माफी मांग चुके हैं. उन्होंने कहा कि बयान के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, वे शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे.

वीडियो जारी कर मांगी माफी

विजय शाह ने कहा कि उनका उद्देशय किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समाज का अपमान करना कभी नहीं था. उन्होंने कहा कि वे शब्द निस्संदेह मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे. वे शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे. मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी. मेरी छोटी सी त्रुटि से उपजा यह विवाद मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीनव में शब्दों की मर्यादा और संवेदनशीलता आवश्यक है. इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है. सबक लिया है. जिम्मेदारी मानता हूं. भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा. ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. एक बार पुन: उस मामले में आप सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से, सब लोगों से अंत:करण से माफी मांगता हूं.

9 फरवरी को होनी है सुनवाई

मंत्री विजय शाह की माफी ऐसे समय में आई है जब 9 फरवीर को मध्यप्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है. कोर्ट को यह तय करना है कि क्या विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी जानी चाहिए. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के अंदर इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया था. सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार कोर्ट से और समय मांग सकती है. दलील दी जाएगी कि एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और मामले का विस्तृत परीक्षण जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब जानिए क्या पूरा विवाद

पूरा विवाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 मई 2025 को इंदौर के महू में आयोजित एक कार्यक्रम से शुरू हुआ था. ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए विजय शाह ने बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा था कि आतंकियों ने हमारे लोगों को मारा, तो मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने भेजा. शाह कहा था कि अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते. इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी. देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें-लग चुकी था हल्दी, बस सिंदूर दान और सात फेरे थे बाकी...लेकिन फिर अचानक रुक गई शादी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!