किसी गलतफहमी में न रहें, देश का निजाम बदला और माहौल भी... विश्वास सारंग ने किसको सुना दिया

मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान को विघटनकारी बताते हुए कहा कि देश का माहौल और निजाम दोनों बदला है. अब इस तरह की बयानबाजी नहीं चलेगी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:33 PM IST
मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी को जमकर सुनाया है. उन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान को विघटनकारी बताया है. विश्वास सारंग ने कहा कि देश का माहौल और निजाम दोनों बदला है. अब इस तरह की बयानबाजी नहीं चलेगी. बता दें कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक बयान दिया है और कानपुर में मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद इसमें देरी हो रही है. अब तक इसके लिए कोई मॉडल भी नहीं है.

देश का निजाम भी बदला है और माहौल भी...

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है. इसको लेकर अब एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने भी सुनाया है और कहा है कि सज्जाद मियां किसी गलतफहमी में न रहें. अब देश का निजाम भी बदला है और माहौल भी बदला है. ज्यादा बयानबाजी करेंगे तो ठीक कर दिए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि भारत में अब नेहरू परिवार की तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों की सरकार नहीं है.

देश का माहौल अब बिगड़ने नहीं दिया जाएगा...

विश्वास सारंग ने कहा कि इस तरह की बात से देश का माहौल अब बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. तुष्टिकरण की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा. इस तरह व्यवस्था के खिलाफ बातें करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने और अपने मंसूबे पूरे करने की कोशिश है, लेकिन अब यह देश में चलेगा नहीं. उन्होंने कहा कि यही लोग मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं. इस देश में जितनी अच्छी मुसलमानों की स्थिति है, उतनी अच्छी दुनिया में कहीं नहीं है. पाकिस्तान तक में नहीं, जो अपने को मुस्लिम देश कहता है.

राहुल गांधी सीरियस व्यक्ति नहीं हैं: विश्वास सारंग

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि वह सीरियस व्यक्ति नहीं हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है. राहुल गांधी केवल नेशनल हेराल्ड जैसे भ्रष्टाचार करके ऐशो-आराम करने के लिए राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के पसीने पर चलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं. उन्हें न तो बिहार से मतलब है और न ही चुनाव व कांग्रेस से. चुनाव में सक्रिय नहीं रहते और जब चुनाव हार जाते हैं तो आयोग पर सवाल उठाते हैं.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

