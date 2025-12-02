एमपी में नगरपालिका-परिषद अध्यक्षों के चुनाव पर बड़ी खबर, बदल जाएगी चुनावी प्रक्रिया

MP Nagar Palika Parishad Chunav: मध्य प्रदेश में अब नगरपालिका-परिषद अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, यानि जनता अब सीधे अध्यक्ष का चुनाव करेगी. इस प्रक्रिया का बिल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास कर दिया गया है. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह बिल पास किया है, जिसे सदन में पास कर दिया गया है, मोहन कैबिनेट पहले ही इस प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा चुकी है, ऐसे में 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में अध्यक्ष के चुनावों की प्रक्रिया अब प्रत्यक्ष प्रणाली से ही पूरी करवाई जाएगी.

बहुमत से पास हुआ है बिल

मध्यप्रदेश में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा में आवाज बहुमत से पास कर दिया गया, विधेयक में किए गए संशोधनों, विशेषकर राइट टू रिकॉल की समयसीमा बढ़ाए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों में तीखी बहस देखने को मिली. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कहा कि यह कानून मूल रूप से दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य राजीव गांधी द्वारा परिकल्पित स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देने और जनता को जवाबदेह शासन प्रदान करने का था.

कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा 'राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने का कानून तो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, लेकिन आज उसी कानून में किए गए सुधार का राहुल गैंग विरोध कर रही है. विजयवर्गीय ने बताया कि पहले राइट टू रिकॉल लागू करने की अवधि ढाई साल थी, जिसे अब तीन साल कर दिया गया है. मंत्री के अनुसार तीन साल की अवधि पांच सालों की तुलना में लोकतांत्रिक मजबूती और जनभागीदारी के लिहाज से अधिक उपयुक्त है.

उमंग सिंघार ने साधा निशाना

वहीं इस मुद्दे पर उमंग सिंघार ने निशाना साधा. उन्होंने कहा मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध नहीं किया, बल्कि इसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए थे, हमने सिर्फ यह कहा कि बदलाव ऐसी दिशा में हों, जिससे जनता को वास्तविक शक्ति मिले और कहीं भी दुरुपयोग की गुंजाइश न रहे. विपक्ष ने यह भी आग्रह किया कि राइट टू रिकॉल प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमावली को स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया जाए.

क्या है राइट टू रिकॉल

राइट टू रिकॉल वह प्रावधान है जिसके तहत जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल के दौरान हटाने की मांग कर सकती है, पहले नगरपालिका अध्यक्ष/पार्षद को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ढाई साल पूरे होना आवश्यक था, अब नई व्यवस्था में यह अवधि तीन साल कर दी गई है. सरकार का तर्क है कि शुरुआती दो–ढाई वर्षों में किसी भी प्रतिनिधि को काम दिखाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, इसलिए तीन साल की अवधि अधिक न्यायसंगत होगी. वहीं चुने हुए निकाय प्रतिनिधियों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही और बढ़ेगी, जबकि निकायों में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से समयसीमा लंबी की गई है. राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने पर भी सरकार जल्द नियम जारी कर सकती है.

