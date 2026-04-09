MP में जून-2027 तक होंगे नगरीय निकाय चुनाव, इस बार डिपॉजिट बढ़ाने का प्रस्ताव

MP Urban Local Body Elections: मध्य प्रदेश में इस बार के नगरीय निकाय चुनाव महंगे हो सकते हैं. क्योंकि निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों की सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने इसका प्रस्ताव एमपी सरकार को भेज दिया है. एमपी में जून 2027 में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं. ऐसे में निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी तैयारियां शुरू करने वाले हैं. क्योंकि एमपी में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया भी बढ़ी होती है. जिसके लिए जरूरी तैयारियां निर्वाचन आयोग पहले से ही शुरू कर देता है.

एमपी सरकार को प्रस्ताव

राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से डिपॉजिट बढ़ाने का जो प्रस्ताव भेजा गया है. उसमें नगर निगम महापौर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 32 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है. जबकि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए डिपॉजिट 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है. क्योंकि इस बार चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है. माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में करीब 1 लाख से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं. ऐसे में निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-26 में संशोधन करने की तैयारी में है. जिसके तहत प्रत्याशियों के डिपॉजिट का पैसा बढ़ जाएगा.

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नगर निगम महापौर का डिपॉजिट-20 हजार से 32 हजार रुपए

नगर पालिका अध्यक्ष-15 हजार से 24 हजार रुपए

नगर परिषद अध्यक्ष-10 हजार से 16 हजार रुपए

नगर निगम पार्षद-5 हजार से 8 हजार रुपए

नगर पालिका पार्षद-3 हजार से 4800 रुपए

नगर परिषद पार्षद-1 हजार रुपए तक

एमपी की निकाय व्यवस्था

मध्य प्रदेश में 413 नगरीय निकायों में चुनाव होता है. जिसमें 16 नगर निगम है. 99 नगर पालिकाएं है. 298 नगर परिषद हैं. जबकि इन सभी को मिलाकर कुल 7679 वार्डों में चुनाव होते हैं. पिछले निकाय चुनाव में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था. जबकि नगर पालिका-परिषद के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था. लेकिन इस बार का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही आयोजित करवाया जाएगा. यानि जनता से सीधे अपने जनप्रतिनिधि चुनेगी. वहीं 6 फीसदी से कम वोट पर प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है.

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