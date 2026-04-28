MP में निगम मंडल में नई नियुक्तियां, 2 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पूर्व MLA शामिल

Vindhya Vikas Pradhikaran: एमपी में निगम मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियु्क्तियां जारी हैं. मंगलवार को मोहन सरकार ने दो और बड़े नामों का ऐलान किया है. भाजपा ने पार्टी के पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति 'विंध्य विकास प्राधिकरण' का अध्यक्ष बनाया है. जबकि उनके साथ दो उपाध्यक्षों की भी नियुक्तियां की हैं. सरकार पिछले चार दिनों से लगातार निगम मंडलों और विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियु्क्तियां की जा रही हैं. जिसमें अब तक कई सीनियर नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं. सरकार आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का भी ऐलान कर सकती है.

विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष

विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति को दी गई है. जबकि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉ. अजय सिंह औ संजय तीर्थानी को दी गई है. दोनों नेता विंध्य अंचल से आते हैं. पंचूलाल प्रजापति रीवा जिले की मनगवां और देवतालाब विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं. जबकि उपाध्यक्ष अजय सिंह रीवा में भाजपा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. इसके अलावा संजय तीर्थानी भी लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं. विंध्य विकास प्राधिकरण का पद विंध्य अंचल में अहम माना जाता है. सरकार की तरफ से यह आदेश मंगलवार को जारी किया गया है.

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इन नेताओं को भी मिल चुकी है जिम्मेदारी

इससे पहले सहकारी अपेक्स बैंक अध्यक्ष की कमान महेंद्र सिंह यादव को मिली है. वहीं गुना के पूर्व सांसद केपी यादव मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष की जिम्मेदारी है. मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज का अध्यक्ष संजय नगाईज को बनाया गया है. केशव सिंह को मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष और सीनियर नेता पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है. इनके साथ इन मंडलों में उपाध्यक्ष और सदस्यों को भी बनाया गया है.

मोहन सरकार आने वाले दिनों में और राजनीतिक नियुक्तियां भी कर सकती है. पिछले चार दिनों से अलग-अलग निगम मंडलों और प्राधिकरणों में अध्यक्षोंकी नियुक्तियां हो चुकी हैं. जबकि सरकार और नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंप सकती है.

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