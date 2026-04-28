Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3196199
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में निगम मंडल में नई नियुक्तियां, 2 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पूर्व MLA शामिल

MP Nigam Mandal Niyukti: मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां जारी है. एक पूर्व विधायक समेत 2 नेताओं को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में निगम मंडलों में नई नियु्क्तियां
एमपी में निगम मंडलों में नई नियु्क्तियां

Vindhya Vikas Pradhikaran: एमपी में निगम मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियु्क्तियां जारी हैं. मंगलवार को मोहन सरकार ने दो और बड़े नामों का ऐलान किया है. भाजपा ने पार्टी के पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति 'विंध्य विकास प्राधिकरण' का अध्यक्ष बनाया है. जबकि उनके साथ दो उपाध्यक्षों की भी नियुक्तियां की हैं. सरकार पिछले चार दिनों से लगातार निगम मंडलों और विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियु्क्तियां की जा रही हैं. जिसमें अब तक कई सीनियर नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं. सरकार आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का भी ऐलान कर सकती है. 

विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष

विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति को दी गई है. जबकि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी डॉ. अजय सिंह औ संजय तीर्थानी को दी गई है. दोनों नेता विंध्य अंचल से आते हैं. पंचूलाल प्रजापति रीवा जिले की मनगवां और देवतालाब विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं. जबकि उपाध्यक्ष अजय सिंह रीवा में भाजपा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. इसके अलावा संजय तीर्थानी भी लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं. विंध्य विकास प्राधिकरण का पद विंध्य अंचल में अहम माना जाता है. सरकार की तरफ से यह आदेश मंगलवार को जारी किया गया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

इन नेताओं को भी मिल चुकी है जिम्मेदारी 

इससे पहले सहकारी अपेक्स बैंक अध्यक्ष की कमान महेंद्र सिंह यादव को मिली है. वहीं गुना के पूर्व सांसद केपी यादव मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष की जिम्मेदारी है. मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज का अध्यक्ष संजय नगाईज को बनाया गया है. केशव सिंह को मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष और सीनियर नेता पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को वन विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है. इनके साथ इन मंडलों में उपाध्यक्ष और सदस्यों को भी बनाया गया है. 

मोहन सरकार आने वाले दिनों में और राजनीतिक नियुक्तियां भी कर सकती है. पिछले चार दिनों से अलग-अलग निगम मंडलों और प्राधिकरणों में अध्यक्षोंकी नियुक्तियां हो चुकी हैं. जबकि सरकार और नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंप सकती है.

ये भी पढ़ेंः MP में जल्द लागू होगा UCC, सरकार ने कमेटी का किया गठन, 60 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp nigam mandal niyuktivindhya vikas pradhikaran

Trending news

Mohan Yadav
MP की वर्ल्ड लाइफ और हुई खूबसूरत, CM मोहन यादव ने रिलीज किए 4 जंगली भैसें
Balaghat News
बालाघाट में कलेक्टर ने लगाई रात की चौपाल, सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं
satna news
4 संतानों के बाद एक साथ 3 बच्चों का जन्म, जच्चा-बच्चा सभी स्वस्थ, परिवार में खुशियां
mp news
MP में जल्द लागू होगा UCC, सरकार ने कमेटी का किया गठन, 60 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में नारी शक्ति वंदन के समर्थन में मशाल जुलूस, गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी, पढ़ें बड़ी खबरें
damoh news
MP के इस जिले में लू का प्रकोप, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में सन्नाटा
cm mohan yadav
MP में 45 साल बाद जंगली भैंसों की वापसी, काजीरंगा से पहुंचे कान्हा नेशनल पार्क
katni district hospital
कटनी जिला अस्पताल में एम्बुलेंस सफाई के बाद अब वसूली का खेल...
ai blackmailing case
ग्वालियर में AI का खौफनाक इस्तेमाल, नाबालिग को धमकी देकर ऐंठे जेवर और पैसे...
mp cm news
'कांग्रेस ने महिलाओं की पीठ में खंजर घोंपा...', विधानसभा में महिला आरक्षण पर बोले CM