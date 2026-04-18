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MP में निगम मंडल नियुक्तियों पर नया अपडेट, एक साथ जारी होंगे नाम, कितना इंतजार

MP Nigam Mandal Niyuktiya: एमपी में निगम मंडल नियुक्तियों में अभी और समय लग सकता है. जबकि इस बार निगमों में अध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष और सदस्य का भी ऐलान एक साथ किया जा सकता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 18, 2026, 10:34 AM IST
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एमपी में कब होगी निगम मंडलों में नियुक्तियां
एमपी में कब होगी निगम मंडलों में नियुक्तियां

MP Politics: एमपी में निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है. क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों का मामला फिलहाल एक महीने तक और टलने की संभावना बन रही है. शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई थी. जिसमें सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ कई सीनियर पदाधिकारी शामिल हुए थे. बैठक में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि फिलहाल निगम मंडल और प्राधिकरणों के अध्यक्षों का नाम की घोषणा अभी नहीं होगी. एक महीने बाद अध्यक्षों के साथ उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी एक साथ जारी करेंगी. 

सीएम मोहन ने दिए संकेत 

सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसके संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के साथ-साथ अब उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम एक साथ जारी होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी प्रभारी बैठक में शामिल हुए हैं वह सभी अपने-अपने जिलों में नाम जल्द से जल्द तय कर लें. ताकि मई के महीने तक घोषणा कर दी जाएगी. बताया जा रहा है कि राजनीतिक समन्यव बनाने के लिए इस बार केवल अध्यक्ष का नाम जारी नहीं होगा. पूरे आयोग की टीम एक साथ जारी होगी. ताकि तेजी से इन पदों पर काम की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सके. 

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भोपाल से दिल्ली जा चुके हैं नाम

बताया जा रहा है कि निगम-मंडल, आयोग व प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिए जिन नामों की घोषणा होनी है. उनके नाम भोपाल से फाइनल करके दिल्ली भेजे जा चुके हैं. जिसके बाद कई नामों पर दिल्ली में भी सहमति बनाई गई. लेकिन अब नई प्लानिंग के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ-साथ 4 से 5 सदस्यों की नियुक्तियां भी की जा सकती हैं. आयोग में सदस्यों की संख्या ज्यादा रहती है. इसलिए नियुक्तियों में फिलहाल समय लिया जा रहा है. बताया जा रहा हेमंत खंडेलवाल भी अलग-अलग जिलों से नाम जुटाने में लगे हैं. क्योंकि भाजपा ज्यादा से ज्यादा जिलों और अंचलों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है. जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है. 

सीएम मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल दिल्ली में लगातार सीनियर नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं. सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर मंत्रियों से उनके प्रभार के जिलों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए कहा है. माना जा रहा है कि अब मई के महीने में ही निगम मंडलों में प्रभारियों की नियुक्तियां हो सकती है. 

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर को बड़ी सौगात! इस दिन से मिलेगी दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट

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