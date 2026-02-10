MP में एक महीने से गायब हैं BJP विधायक, जनता परेशान, कैसे होगा समाधान, कहां हैं माननीय...

BJP MLA Missing-मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पिछले एक महीने से रहस्यमय तरीके से लापता हैं. बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में कथित रूप से माफिया गैंग से जान का खतरा महसूस होने के बाद वे अचानक अपने क्षेत्र से गायब हो गए. विधायक द्वारा पहले यह आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की थी, हालांकि पुलिस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था. क्षेत्रीय सांसद जनार्दन मिश्रा ने उन्हें अवकाश पर बताया है.

कहां है विधायक प्रदीप पटेल

एक महीने से लापता विधायक प्रदीप पटेल को लेकर अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वे कहां हैं. न परिवार को कोई जानकारी है और न ही करीबी कुछ बता पा रहे हैं. कुछ दिनों पहले उनके वापस लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है. सोशल मीडिया पर कभी उनके भोपाल, नागपुर और कभी दिल्ली में होने की चर्चाएं हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने सामने आया था, जिसने चिंताएं और बढ़ा दी थीं. वीडियो में वह डरे हुए नजर आ रहे थे.

पुलिस ने गैंग सक्रिय होने से किया इनकार

कहा जा रहा है कि विधायक को मूसा गैंग से जान का खतरा है. उनके जिंदा जलाने वाले आरोप को पुलिस खारिज कर चुकी है. पुलिस का कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार का कोई माफिया गैंग सक्रिया नहीं है. साथ ही ऐसे किसी भी संगठित गिरोह के प्रमाण नहीं मिले हैं. हालांकि विधायक की कथित लिखित शिकायत के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ एहतियातन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जरूर की गई थी.

सार्वजनिक जीवन से दूर हैं विधायक

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, विधायक पिछले एक महीने से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और स्थिति को लेकर संदेह और गहरा गया है. सांसद जनार्दन मिश्रा ने उन्हें अवकाश पर बताया है, लेकिन विधायक की लगातार चुप्पी ने पूरे मामले को और अधिक रहस्यमय बना दिया है.

मंत्री ने कहा-तीर्थ दर्शन पर गए होंगे

दूसरी तरफ राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि हमारे विधायक जी तीर्थ दर्शन पर गए हुए होंगे. कभी-कभी हम निजी कार्य के चलते मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो अगर कोई घर की बात होती तो हमारी सरकार पूरी तरह से घेराबंदी कर देती. वहीं मामले पर मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी का कहना है कि मऊगंज में पूरी तरह से सामान्य स्थिति बनी हुई है, कोई डर का माहौल नहीं है. हम लगातार विधायक से संपर्क करने में जुटे हुए अगर ऐसी कोई बात है तो विधायक हमें बताएं, हम उनकी पूरी तह मदद करेंगे. लगातार उनके संपर्क करने की कोशिश की जा रही है.

