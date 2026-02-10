Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3104758
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में एक महीने से गायब हैं BJP विधायक, जनता परेशान, कैसे होगा समाधान, कहां हैं माननीय...

Mauganj News-मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पिछले एक महीने से लापता हैं. विधायक के विषय में कोई जानकारी नहीं है कि वे अभी कहां है. न परिवार को कोई जानकारी है और न ही उनके करीबी कुछ बता पा रहे हैं. विधायक के लापता होने पर राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि हमारे विधायक जी तीर्थ दर्शन पर गए हुए होंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में एक महीने से गायब हैं BJP विधायक, जनता परेशान, कैसे होगा समाधान, कहां हैं माननीय...

BJP MLA Missing-मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पिछले एक महीने से रहस्यमय तरीके से लापता हैं. बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में कथित रूप से माफिया गैंग से जान का खतरा महसूस होने के बाद वे अचानक अपने क्षेत्र से गायब हो गए. विधायक द्वारा पहले यह आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की थी, हालांकि पुलिस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था. क्षेत्रीय सांसद जनार्दन मिश्रा ने उन्हें अवकाश पर बताया है. 

कहां है विधायक प्रदीप पटेल 
एक महीने से लापता विधायक प्रदीप पटेल को लेकर अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वे कहां हैं. न परिवार को कोई जानकारी है और न ही करीबी कुछ बता पा रहे हैं. कुछ दिनों पहले उनके वापस लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है. सोशल मीडिया पर कभी उनके भोपाल, नागपुर और कभी दिल्ली में होने की चर्चाएं हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने सामने आया था, जिसने चिंताएं और बढ़ा दी थीं. वीडियो में वह डरे हुए नजर आ रहे थे. 

पुलिस ने गैंग सक्रिय होने से किया इनकार
कहा जा रहा है कि विधायक को मूसा गैंग से जान का खतरा है. उनके जिंदा जलाने वाले आरोप को पुलिस खारिज कर चुकी है. पुलिस का कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार का कोई माफिया गैंग सक्रिया नहीं है. साथ ही ऐसे किसी भी संगठित गिरोह के प्रमाण नहीं मिले हैं. हालांकि विधायक की कथित लिखित शिकायत के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ एहतियातन प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जरूर की गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सार्वजनिक जीवन से दूर हैं विधायक 
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, विधायक पिछले एक महीने से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और स्थिति को लेकर संदेह और गहरा गया है. सांसद जनार्दन मिश्रा ने उन्हें अवकाश पर बताया है, लेकिन विधायक की लगातार चुप्पी ने पूरे मामले को और अधिक रहस्यमय बना दिया है.

मंत्री ने कहा-तीर्थ दर्शन पर गए होंगे
दूसरी तरफ राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि हमारे विधायक जी तीर्थ दर्शन पर गए हुए होंगे. कभी-कभी हम निजी कार्य के चलते मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो अगर कोई घर की बात होती तो हमारी सरकार पूरी तरह से घेराबंदी कर देती. वहीं मामले पर मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी का कहना है कि मऊगंज में पूरी तरह से सामान्य स्थिति बनी हुई है, कोई डर का माहौल नहीं है. हम लगातार विधायक से संपर्क करने में जुटे हुए अगर ऐसी कोई बात है तो विधायक हमें बताएं, हम उनकी पूरी तह मदद करेंगे. लगातार उनके संपर्क करने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें-डबरा में कलश यात्रा के दौरान बनी भगदड़ जैसी स्थिति, एक महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP PoliticsBJP MLA Missing

Trending news

mp news
एक महीने से गायब हैं BJP विधायक, जनता परेशान, कैसे होगा समाधान, कहां हैं माननीय...
mp news
डबरा में कलश यात्रा के दौरान बनी भगदड़ जैसी स्थिति, एक महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर
MP Budget 2026
MP के बजट में इस बार क्या होगा खास? जानें आम आदमी को क्या-क्या मिलने के हैं आसार
indore news
इंदौर में पत्नी ने ही पति को कराया गिरफ्तार, पुलिस को भेजा स्मैक-गांजा का वीडियो
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने जाने स्टूडेंट्स के मन के भाव, किया शंका का समाधान; परीक्षा पर की बात
mp news
MP में इस दिन से शुरू होगी जनगणना, ऐप से दर्ज होगा डेटा, पहले घरों की गिनती; फिर..
gwalior news
डबरा में बनकर तैयार हुआ MP का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर, जानें इसकी खासियत
Singrauli news
कागजों में 'स्वर्गीय' हुआ पति! पत्नी ले रही विधवा पेंशन, शख्स बोला- मैं जिंदा हूं..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, एमपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पढ़ें 10 फरवरी की खबरें
indore news
मकान सील करने पहुंची थी टीम, नहीं मिली 1 दिन की मोहलत, व्यक्ति ने खुद को मारी गोली