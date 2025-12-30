दिग्विजय सिंह के बाद BJP ने लपका जीतू पटवारी का बयान, 'कांग्रेस ने वनवास दिया है'

MP Politics News: मध्य प्रदेश के राजनेताओं ने इन दिनों कड़ाके की ठंड में भी प्रदेश का सियासी पारा गर्मा दिया है. दिग्विजय सिंह के बयान का मामला अभी थमा ही नहीं था कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इंदौर में बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने इंदौर में कार्यकर्ताओ से बातचीत में कहा कि 'मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं.' जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद की तुलना राम से मत करों नहीं तो ऐसा वनवास मिलेगी कि वापस नहीं जाएगा.

बीजेपी का निशाना

जीतू पटवारी के वनवास वाले बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा 'उनको कांग्रेस ने वनवास दिया है तो वह जाने. राम से खुदकी की तुलना मत करो, खुद को राम बनाने की कोशिश मत करो. बनना ही है तो राम के चरणों की धूल बनो, क्योंकि खुद राम बनोंगे तो ऐसा वनवास मिलेगा कि कोई वापस नहीं ला पाएगा.' उनसे पहले इंदौर बीजेपी के अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा था कि कांग्रेस के नेता सत्ता से बाहर नहीं रह पाते हैं, उन्होंने तो खुद ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेताओं को वनवास पर भेज दिया है, जबकि अब उन्हें खुद वनवास जैसा लगता है.

इंदौर में जीतू पटवारी ने दिया था बयान

सोमवार को जीतू पटवारी इंदौर में थे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी. कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि 'भैया, मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं' उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद से ही बीजेपी भी उनके इस बयान पर लगातार निशाना साध रही है.

बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह की आरएसएस की तारीफ वाली पोस्ट चर्चा में बनी हुई थी, जबकि अब जीतू पटवारी के वनवास वाले बयान से सियासत और तेज हो गई है. बीजेपी के नेता कांग्रेस के दोनों नेताओं पर लगातार निशाना साध रहे हैं.

