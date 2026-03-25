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MP में BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का नया प्लान, मंत्री-विधायक-सांसदों की लगेगी ड्यूटी

MP Politics: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मंत्री, विधायक और सांसदों को नई जिम्मेदार दी है. जिसके बाद सभी-सभी को दो-दो दिन यह काम करना होगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:03 AM IST
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एमपी में बीजेपी का नया प्लान
एमपी में बीजेपी का नया प्लान

MP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सत्ता में लगातार प्रयोग कर रही है. आम जनता को सीधे मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से जोड़ने के लिए अब एक और नए प्लान पर काम किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के प्लान के मुताबिक आम जनता से मंत्रालय में मुलाकात के लिए मंत्रियों के दिन फिक्स किए जाएंगे. जहां दो दिन तक मंत्री केवल आम जनता से मुलाकात करेंगे. इसके लिए मंत्रियों के दिन तय किए जाएंगे. वहीं कैबिनेट की बैठक भी ज्यादातर मंगलवार के दिन ही आयोजित होगी. क्योंकि इस दिन ज्यादातर मंत्री भोपाल में रहते हैं. ऐसे में उनका जनता से भी सीधा संवाद होगा. इसके अलावा सांसद और विधायक भी हर महीने बीजेपी कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनेंगे. इससे पहले मंत्रियों को भाजपा कार्यालय में बैठने की ड्यूटी लगाई गई थी. 

सीएम मोहन और हेमंत खंडेलवाल में मंथन 

सीएम मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के बीच इस काम को लेकर मंथन चल रहा है. जहां संगठन की तरफ से यह सुझाव दिया गया है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिनों तक मंत्री अपने मंत्रालय वाले कक्ष में बैठे और आम लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं का समाधान करें. इस व्यवस्था का उद्देश्य आम लोगों से संवाद बढ़ाने पर है. हालांकि इस व्यवस्था पर अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है. लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा. बता दें कि इससे पहले मंत्रियों को प्रदेश कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए गए थे. जहां रविवार और अन्य छुट्टी के दिनों को छोड़कर हर दिन 1 मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठते हैं और आम जनता से मुलाकात करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं. 

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सांसद-विधायकों की भी होगी ड्यूटी 

खास बात यह है कि मंत्रियों के अलावा सांसद और विधायकों की भी ड्यूटी लगाने की तैयारी हो रही है. जहां बीजेपी के विधायक और सांसद भाजपा के जिला कार्यालयों में बैठेंगे और आम जनता से मुलाकात करेंगे. वहीं सांसदों के लिए अलग-अलग जिलों में महीने और दिन तय होंगे. विधायक हफ्ते में दो दिन बीजेपी कार्यालय में बैठेंगे. जबकि सांसदों की भी ड्यूटी तय की जाएगी. बीजेपी का प्लान है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा मंत्री, विधायक और सांसदों का संवाद जनता के बीच बढ़ सके. इसके लिए मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों में भी ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए कहा गया है.  

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि उनकी तरफ से यह सुझाव मुख्यमंत्री को दिया गया है. कैबिनेट बैठक के अलावा जिस दिन मंत्री भोपाल में रहते हैं. उन दिनों में उनके मुलाकात का समय तय होना चाहिए. कम से कम 2 घंटे तक मंत्रियों को कार्यालय में बैठना चाहिए. इसका सुझाव दिया गया है. 

ये भी पढ़ेंः MP कांग्रेस में बड़े बदलाव, 41 नगर अध्यक्ष और 4 जिला कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित...

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