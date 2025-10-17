Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2965907
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में राहुल गांधी लेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 'क्लास', तैयार होगी नई रणनीति, आएंगे कई एक्सपर्ट

Congress Camp in Pachmarhi-मध्यप्रदेश के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की राहुल गांधी क्लास लेंगे. कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवंबर में 10 दिन पचमढ़ी में ठहरेंगे, यहां होटल हाईलैंड में ट्रेनिंग कैंप चलेगा. कांग्रेस की तरफ से ट्रेनिंग कैंप को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में राहुल गांधी लेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 'क्लास', तैयार होगी नई रणनीति, आएंगे कई एक्सपर्ट

Rahul Gandhi MP Visit-मध्यप्रदेश के कांग्रेस जिलाअध्यक्षों की अगले महीने राहुल गांधी क्लास लेंगे. नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप चलेगा, जो 2 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा. कैंप के लिए सभी 71 जिला अध्यक्ष 10 दिनों तक यहीं रहेंगे. ट्रेनिंग कैंप को लेकर कांग्रेस ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. राहुल गांधी 2 दिन कैंप में शामिल हो सकते हैं. 

खड़गे समेत एक्सपर्ट होंगे शामिल
इस ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, शशिकांत सेंथिल सहित तमाम दिग्गज नेता और एक्सपर्ट शामिल होंगे. फिलहाल राहुल गांधी के आने की तारीख अभी तय नहीं हुई है. मध्यप्रदेश कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को दो दिन शामिल रहने का प्रस्ताव भेजा गया है. 

वन टू वन बातचीत करेंगे राहुल गांधी
जानकारी के अनुसार, ट्रेनिंग के दौरान राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे, साथ ही उनके साथ वन टू वन बातचीत भी करेंगे. जिला अध्यक्षों से उनके जिले का सामाजिक राजनीतिक परिस्थियों, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा भी कर सकते हैं. 10 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किए गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गनमैन, ड्राइवर, पीए को नहीं मिलेगी एंट्री
पचमढ़ी में होने वाले कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में जिलाध्यक्षों को पीसीसी की ओर से भेजे गए पत्र में लिखा है कि आपको समय से पहले सूचना इसलिए दे रहे हैं ताकि आप हर दृष्टि से तैयारी कर लें. 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक हर हाल में प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें. इस कैंप में जिलाध्यक्षों के गनमैन, ड्राइवर, पीए को एंट्री नहीं दी जाएगी. 

आने वाले चुनावों का रोडमैप होगा तैयार
जानकारी के अनुसार, ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को अपने जिले में ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर, वार्ड, ग्राम पंचायत और बूथ लेवल तक संगठन बनाने के बारे में बताया जाएगा. आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाना है, इसका पूरा रोडमैप बताया जाएगा. 

मिनट टु मिनट कार्यक्रम तय 
प्रशिक्षण शिविर में दस दिन की ट्रेनिंग में जिला अध्यक्षों को सुबह उठने से लेकर रात तक सोने का मिनट टू मिनट का प्रोग्राम तय किया गया है. यह कैंप हर दिन सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 7-8 बजे तक चलेगा. कैंप में सुबह की सैर, योग और ध्यान जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी. पार्टी के दिग्गज नेता स्ट्रेटजी बनाने को लेकर चर्चा करेंगे. 

यह भी पढ़ें-MP में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का समय बढ़ा, पंचायत-निकाय चुनाव के लिए तैयारियां

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP PoliticsCongress News

Trending news

bank holiday
दिवाली पर MP में बैंकों में कितने दिनों की छुट्टी? जानें कब से कब तक रहेंगे बंद
chhattisgarh news
जेल में जिम, वीडियो कॉल और फोटोशूट...रायपुर सेंट्रल जेल में करसत करते दिखा कैदी
chhattisgarh news
'पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन': मुख्यधारा में लौटे दण्डकारण्य के 210 माओवादी
mp news
3 बार पलटी तेज रफ्तार कार, 11वीं के छात्र की मौत...दोस्त के पैर में घुसा टीन, 5 घायल
mp news
महाकाल के दरबार में मिलेगा रागी लड्डू का प्रसाद, दीपावली से होगी शुरुआत, जानें कीमत
khandwa news
एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही, मौत से पहले बेटे ने पिता को बताई सच्चाई
baba mahakaleshawar
महाकालेश्वर में भस्म आरती के साथ होगी विशेष प्रस्तुति, भक्तों को दिखेगा अद्भुत नजारा
bhind news
पुराने पैसों की लेन-देन के चलते चंबल में खूब हुई मारकुटाई, लाठियां भी बरसाईं
guna news
तंत्र-मंत्र के शक में अधेड़ की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या, पुलिस ने पकड़े 3 हत्यारे
mp news
कोल्ड्रिफ कफ सिरफ लिखने वाले डॉक्टर पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, जेल में मनेगी दिवाली