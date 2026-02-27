कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का अनोखा प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर लगाया शीर्षासन, सब देखते रह गए

Congress MLA Unique Protest-मध्यप्रदेश के विधानसभा परिसर में शिवपुरी जिले के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर विरोध जताया. कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने गांधी प्रतिमा के सामने शीर्षासन किया. शिवरात्रि पर शिव बारात के दौरान हर्ष फायरिंग को लेकर उनपर एफआईआर दर्ज हुई थी, इसी को लेकर बाबू जंडेल ने विरोध जताया है. बाबू जंडेल का कहना है कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है. सरकार मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो इसी तरीके से प्रदर्शन करूंगा.

सदन में भी उठा मुद्दा

सदन की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय और सचेतक सोहन वाल्मीकि ने भी इस मुद्दे को उठाया. स्पीकर द्वारा विषय की जानकारी संबंधित विभाग को भेजे जाने की बात कही. इसको लेकर असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. इसके बाद बाबू जंडेल बाहर निकले और विधानसभा भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने शीर्षासन कर अपना विरोध जताया.

खुशी में किया था हर्ष फायर

बाबू जंडेल ने कहा कि 15 फरवरी को हमारे क्षेत्र में यज्ञ का कार्यक्रम था. कार्यक्रम में ब्राह्मण और साधु-संत मौजूद थे. मैंने शिवजी का चौतरा बनाकर विधि-विधान से तीन दिन तक हवन कराया, भगवान की स्थापना कराई. इसके बाद शिव बारात का कार्यक्रम रखा गया. बारात में पालकियों और घोड़ों पर साधु-संत और ब्राह्मण सवार थे, पटाखे चल रहे थे. उन्होंने कहा कि मेरे पास एक चढ़ीमार का एक राउंड था, जो दावत का राउंड होता है. भगवान की खुशी में मैंने हर्ष फायर किया. मेरे पास कोई एके 47 नहीं थी. मैं कोई उग्रवादी नहीं हूं, बल्कि यज्ञ का यजमान था.

'मेरे खिलाफ अक्सर दर्ज होती है एफआईआर'

विधायक ने कहा कि इससे तीन महीने पहले दिसंबर में मैंने गायों के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया था और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया था, उस समय भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि मुझ पर अक्सर एफआईआर दर्ज की जाती हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने सात मामलों में मुझे बरी किया है. अगर सरकार यह केस वापस नहीं लेती है तो मैं गांधी आश्रम में भी आंदोलन करूंगा और सड़क पर उतरकर भी आंदोलन करूंगा.

