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महिलाओं को पैसा देना बंद करे सरकार... फ्रीबीज पर विधायक ने सरकार से कर दी ये मांग

Congress MLA Statement-कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने फ्रीबीज योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. युवा विधायक सम्मेलन में उन्होंने महिलाओं के खाते में पैसे डालने वाली योजनाओं को विरोध किया. हेमंत कटारे ने इन योजनाओं का विरोध करते हुए इन्हें बंद करने की मांग की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:54 PM IST
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महिलाओं को पैसा देना बंद करे सरकार... फ्रीबीज पर विधायक ने सरकार से कर दी ये मांग

Congress MLA Hemant Katare on Freebies-मध्यप्रदेश विधानसभ के उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने मुफ्त की योजनाओं यानी फ्रीबीज को लेकर बड़ा बयान दिया है. भोपाल में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बड़ी बात कहते हुए फ्रीबीज का विरोध किया. हेमंत कटारे ने महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डालने वाली योजनाओं का विरोध करते हुए ऐसी योजनाओं को बंद करने की मांग की. उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाएं विकसित भारत के लिए हानिकारक हैं. 

बंद होनी चाहिए फ्रीबीज योजनाएं
उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि आज कल जनप्रतिनिधि बहुत कमजोर हो गए हैं. हम कुछ भी बोलने से पहले डरते हैं कि ऐसा बोला तो लोग नाराज हो जाएंगे, वैसा बोलेंगे तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी. अगर हम इन नाराजगियों से डरते या घबराते रहेंगे, तो देश की सेवा कब करेंगे. उन्होंने कहा कि वे मंच पर भी और बाहर भी यही कहेंगे की देश में चल रही सभी फ्रीबीज योजनाएं बंद होनी चाहिए.

खाते में पैसे डालना बंद करे सरकार
हेमंत कटारे ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर चल रही योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि हमल बोलते हैं कि महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, लेकिन कैसे. आप उनके खाते में 10 हजार रुपए डालकर यह कह रहे हैं कि वे सशक्त हो रही हैं. महिलाओं के अंदर काबिलियत है, उनकी काबिलियत का इस्तेमाल कर ही उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है. साथ ही अगर युवाओं को सशक्त बनाना है तो उन्हें रोजगार दीजिए.

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पैसों की जगह शिक्षा और इलाज दे सरकार
उन्होंने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. अगर लोगों की आवश्यकताएं बिना काम किए ही पूरी हो जाएंगी और सीधे पैसा मिलने लगेगा, तो वे काम क्यों करेंगे. उन्होंने सरकारों को सुझाव देते हुए कहा कि अगर आपको पैसा देना ही है, तो शिक्षा पर दीजिए. आप कहिए कि आपके पास पैसा नहीं है, हम आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन देंगे. आप कहिए कि आप गरीब हैं, तो हम फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे. सरकार किसी की भो हो, कैश बांटने वाली फ्रीबीज योजनाएं अच्छी नहीं हैं.

यह भी पढ़ें-डेडलाइन, एनकाउंटर और सरेंडर... 2 साल में कैसे ध्वस्त हुए छत्तीसगढ़ के माओवादी गढ़?

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