'हनुमान जी आदिवासी थे'... उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासियों को बताया भगवान राम की शक्ति

MP News-नेता प्रतिपक्ष उगंग सिंघार ने भगवान हनुमान को आदिवासी बताया है. उमंग सिंघार ने कहा कि भगवान राम की सेना में शामिल वानर सेना आदिवासी थी. उन्हें लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी ही थे, जिन्हें वानर बताया गया.
Congress MLA Umang singhar Big Statement-मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर भगवान हनुमान को लेकर बड़ा बयान दिया है. बड़वानी जिले के सेंधवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हनुमान जी वास्तव में आदिवासी थी. सिंघार के मुताबिक, भगवान राम को लंका पहुंचाने वाले और उनकी सेना में लड़ने वाले सभी लोग आदिवासी थे, लेकिन बाद में कहानी लिखने वालों ने उन्हें वानर बता दिया.
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बड़वानी के सेंधवा में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम की सेना में शामिल वानर सेना आदिवासी थी. बीजेपी और आरएसएस हमेशा आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात करती है. उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासियों की खुद की एक संस्कृति है.
उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी भी सूरज, गाय, फसल की पूजा करते हैं. जो हिंदुस्तान में रहता है, वह हिंदुस्तानी है, लेकिन साथ में हम आदिवासी भी हैं. आदिवासी कमजोर नहीं है, हमारे पास परंपरा भी है, पहचान भी है और आत्मसम्मान के साथ तीर कमान की ताकत भी है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी संस्कृति और रीति-रिवाजों से खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं किया जाएगा और न ही आदिवासी सम्मान से समझौता नहीं करेंगे.
उमंग सिंघार ने कहा कि भगवान राम को जो जीत मिली वो आदिवासियों के कारण मिली थी. उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे हैं यानी आदिवासियों को उड़ा रहे हैं. गौरतलबा है कि उमंग सिंघार पहले भी कई बार हनुमान जी को आदिवासी बता चुके हैं. जून 2023 में धार में भगवान बिरसा मुंडा पुण्यतिथि के मौके पर हनुमान जी को आदिवासी बताया था. उन्होंने कहा था कि भगवान श्री को लंका पहुंचाने वाले आदिवासी थे, लेकिन कहानीकारों ने उन्हें वानर बता दिया.
