Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3013059
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

खूंखार नक्सली हिड़मा एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, लगाया हत्या का आरोप, गरमाई सियासत

MP Politics-खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद राजनीति गरमा गई है. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हिड़मा के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं. पूर्व सीएम दिग्विजय ने आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सोनी एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं. बीजेपी ने इस मामले पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधा है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खूंखार नक्सली हिड़मा एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, लगाया हत्या का आरोप, गरमाई सियासत

Politics on Hidma Encounter-छत्तीसगढ़ के कुख्यात इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति गरमा गई है. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है. दिग्विजय सिंह ने आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सोढ़ी इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कहती हैं कि यह एनकाउंटर नहीं, हत्या थी. 

बीजेपी ने साधा निशाना
इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला है. भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय हमेशा आतंकियों और नक्सलियों के पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन शहीद होने वाले जवानों के लिए एक शब्द तक नहीं कहते. उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है, इसलिए कांग्रेस को बार-बार पराजय झेलनी पड़ रही है. वहीं विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने भी दिग्विजय पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए, लेकिन दिग्विजय ने उनके लिए संवेदना प्रकट नहीं की. इसके विपरीत वे हिड़मा जैसे खूंखार नक्सली के समर्थन में बयान दे रहे हैं. कम से कम शहीद को श्रद्धांजल ही दे देते. 

दिग्विजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया
इस पूरे विवाद पर दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे नक्सली हिंसा के विरोधी रहे हैं और आत्मसमर्पण और वार्ता के जरिए समाधान के पक्षधर हैं. उन्होंने आदिवासी इलाकों में पेसा एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की. साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाए कि नक्सल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के पास ऐसे दस्तावेज कहां से आएंगे जिनसे वे मतदाता सूची में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम न जुड़ने से आदिवासियों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो में सोनी ने किया है दावा
जिस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसमें सोनी सोढ़ी दावा करती दिख रही हैं कि हिड़मा सहित छह लोगों को पकड़कर मारा गया. उनके मुताबिक घटनास्थल और पुलिस द्वारा बताई गई टाइमलाइन में तालमेल नहीं है. उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का रुख करेंगी और जांच कमेटी की मांग करेंगी. सोढ़ी हिड़मा को बस्तर का दूसरा गुंडाधुर भी बताती हैं. उनका दावा है कि स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं कि मौके पर नक्सली थे ही नहीं, बल्कि आदिवासी ग्रामीणों को गोली मारी गई. 

यह भी पढ़ें-नाम बदलकर हिंदू युवती से मिलने पहुंचा 'दानिश खान', आधी रात में फ्लैट से पकड़ाया

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Politicsnaxali hidma

Trending news

mp news
नाम बदलकर हिंदू युवती से मिलने पहुंचा 'दानिश खान', आधी रात में फ्लैट से पकड़ाया
mp news
गले पर चाकू...प्राइवेट पार्ट पर मारे बेल्ट! युवक के कपड़े उतारकर जमकर की पिटाई
mp news
SIR को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए खास ऑफर, फ्री में मिलेगा मूवी, डिनर टिकट
Vishnu Deo Sai
छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक उपलब्धि, CM साय ने दी बधाई
CGPSC Result
Chhattisgarh PCS Merit List 2024 जारी, टॉपर बने देवेश साहू, ऐसे करें डाउनलोड
ujjain news
बाबा की शरण में नतमस्तक हुए जुबिन नौटियाल! इंडिया टूर से पहले पहुंचे महाकाल दरबार
mp news
सरकारी जमीन पर रहने वालों को बड़ी राहत! प्रदेश में 4 जनवरी से मिलेंगे लाल-पीले पट्टे
mp news
…जंजीरों में जकड़ा मिला बुजुर्ग, खौफनाक मंजर देख दहशत में पूरा इलाका
sagar news
… जब पुलिस ने उठाया परत-दर-परत पर्दा, तो सामने आया ऐसा खौफनाक सच
MP Crime News
सिर्फ 35 सेकंड का पूरा खेल! कटरा में ज्वेलरी शॉप पर नकाबपोश बदमाशों का हमला