खूंखार नक्सली हिड़मा एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, लगाया हत्या का आरोप, गरमाई सियासत

Politics on Hidma Encounter-छत्तीसगढ़ के कुख्यात इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति गरमा गई है. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है. दिग्विजय सिंह ने आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सोढ़ी इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कहती हैं कि यह एनकाउंटर नहीं, हत्या थी.

बीजेपी ने साधा निशाना

इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला है. भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय हमेशा आतंकियों और नक्सलियों के पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन शहीद होने वाले जवानों के लिए एक शब्द तक नहीं कहते. उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है, इसलिए कांग्रेस को बार-बार पराजय झेलनी पड़ रही है. वहीं विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने भी दिग्विजय पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए, लेकिन दिग्विजय ने उनके लिए संवेदना प्रकट नहीं की. इसके विपरीत वे हिड़मा जैसे खूंखार नक्सली के समर्थन में बयान दे रहे हैं. कम से कम शहीद को श्रद्धांजल ही दे देते.

दिग्विजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद पर दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे नक्सली हिंसा के विरोधी रहे हैं और आत्मसमर्पण और वार्ता के जरिए समाधान के पक्षधर हैं. उन्होंने आदिवासी इलाकों में पेसा एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की. साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाए कि नक्सल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के पास ऐसे दस्तावेज कहां से आएंगे जिनसे वे मतदाता सूची में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम न जुड़ने से आदिवासियों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी.

इस वीडियो में सोनी ने किया है दावा

जिस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसमें सोनी सोढ़ी दावा करती दिख रही हैं कि हिड़मा सहित छह लोगों को पकड़कर मारा गया. उनके मुताबिक घटनास्थल और पुलिस द्वारा बताई गई टाइमलाइन में तालमेल नहीं है. उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का रुख करेंगी और जांच कमेटी की मांग करेंगी. सोढ़ी हिड़मा को बस्तर का दूसरा गुंडाधुर भी बताती हैं. उनका दावा है कि स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं कि मौके पर नक्सली थे ही नहीं, बल्कि आदिवासी ग्रामीणों को गोली मारी गई.

