MP कांग्रेस का मुस्लिम डिप्टी सीएम फार्मूला! जीतू पटवारी का मंच से बड़ा ऐलान, इस विधायक के दिए संकेत

MP Politics-मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनने पर मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने का संकेत दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर बड़ा संकेत दिया है. जीतू पटवारी ने कहा कि अगर समय और परिस्थिति बनीं तो आरिफ मसूद उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:16 PM IST
Jitu Patwari Big Statement-मध्यप्रदेश के भोपाल में आयोजित जश्न तहरीके आजादी याद करो उलमा की कुर्बानी कार्यक्रम में मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा राजनीतिक बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है. जीतू पटवारी ने मंच से कहा कि अगर समय और परिस्थिति बनीं तो आरिफ मसूद उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं. उनके इस बयान के दौरान मंच पर मौजूद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी साथ बैठे थे, जबकि आरिफ मसूद मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हुए नजर आए. कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी. 

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इस बयान के साथ ही कांग्रेस में मुस्लिम चेहरे को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि कांग्रेस अब मध्यप्रदेश में मुस्लिम डिप्टी सीएम फार्मूले पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों से अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधा जा सके. कांग्रेस के इस रुख को प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है. 

बीजेपी ने किया पलटवार
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाने वाले बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा झूठ बोले कौवा काटे, झूठ ही तो बोलना है. 40-50 विधायक ढंग के हैं नहीं और वो भी अगले चुनाव तक कितने बचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. एक-दो मुसलमान हैं, उनको तो उपमुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बना दो. जनता तुम्हें बनने देगी तब न.

उन्होंने आगे कहा- अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए शेखचिल्ली के हसीन सपने देख रहे हैं. जैसा तुम्हारा हाल हुआ जीतू पटवारी जी, हो सकता है जिसको तुम डिप्टी सीएम बना रहे हो, उसका भी वही हाल हो जाए.

नई राणनीति का संकेत 
कांग्रेस के भीतर यह बयानबाजी यहां नई सियासी बिसात बिछाने पर संकेत देती है, वहीं बीजेपी इसे केवल राजनीतिक नाटक बताकर खारिज कर रही है. अब देखना यह होगा कि जीतू पटवारी के इस बयान के बाद मध्यप्रदेश की सियासत में कौन से नई समीकरण उभरते हैं और क्या कांग्रेस वाकई मुस्लिम उपमुख्यमंत्री कार्ड खेलने की दिशा में आगे बढ़ती है या नहीं.

