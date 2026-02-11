1 महीने से लापता बीजेपी विधायक का चला पता, मऊगंज से 605 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे थे

BJP MLA Found in Bhopal-मध्यप्रदेश के मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पिछले 40 दिनों से अपने क्षेत्र से रहस्यमयी ढंग से गायब हैं. क्षेत्र में उनके लापता होने को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. जानकारी सामने आई थी कि विधायक प्रदीप पटेल ने मूसा गैंग की धमकी के डर से शहर छोड़ दिया और रहस्यमयी तरीके से लापता हैं. अब पता चला है कि विधायक प्रदीप पटेल भोपाल में हैं. विधायक ने खुद को परिवार सहित भोपाल के एमएलए रेस्ट हाउस में कैद कर लिया है. विधायक प्रदीप पटेल अब मऊगंज से 605 किलोमीटर की दूरी पर नए ठिकाने पर मौजूद हैं.

भोपाल में रुके हैं विधायक

विधायक प्रदीप पटेल के रीवा और मऊगंज स्थित आवासों पर ताला लटका है. वर्तमान में विधायक भोपाल स्थित MLA रेस्ट हाउस में हैं, जहां उन्होंने बाहर से ताला लगा रखा है और गार्ड सुरक्षा में तैनात हैं. कहा जा रहा है कि मूसा गैंग ने विधायक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिस वजह से वे अपना ठिकाना बदलकर रहने को मजबूर हैं.

विधायक जान बचाकर भागे

जानकारी के अनुसार, विधायक के लापता होने को लेकर हुए घटनाक्रम की शुरुआत 4 जनवरी 2026 को हुई थी, जब विधायक वे एक विवादित जमीन के मुद्दे पर धने पर बैठे हुए थे. उस दौरान भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि विधायक को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. इस घटना के बाद से ही प्रदीप पटेल सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं और किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए हैं.

पुलिस ने गैंग सक्रिय रहने से किया इनकार

इस मामले को लेकर विधायक और पुलिस प्रशासन के बयान एक दूसरे से अलग हैं. एक तरफ जहां मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ऐसी किसी भी गैंग के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं, वहीं रिकॉर्ड बताते हैं कि करीब 13 महीने पहले तत्तकालीन टीआई सनत द्विवेदी ने सरकारी रोजनामचे में इसी मूसा गैंग का जिक्र किया था. आरोप है कि पुलिस और अपराधियों के कथित गठजोड़ के कारण सत्ता पक्ष का विधायक ही आज अपनी जान बचाने के लिए दर-दर भटक रहा है.

सांसद ने बताया था अवकाश

विधायक के लापता होने के मामले में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने विधायक के गायब होने को महज एक अवकाश बताया है, लेकिन स्थानीय लोग और राजनीतिक जानकार इसे जमीन विवाद और गैंग के डर से जोड़कर देख रहे हैं. फिलहाल सत्ताधारी पार्टी के विधायक का अपने क्षेत्र को छोड़कर लापता हो जाना प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें- भोपाल नगर निगम के नहीं थम रहे अनोखे कारनामे, जहां से निकली पीने के पानी की पाइपलाइन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!