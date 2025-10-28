MP में SIR पर सियासत: कांग्रेस बोली और समय मिलना चाहिए, BJP का पलटवार

MP Politics News: मध्य प्रदेश में होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है, क्योंकि देश के 12 राज्यों में आज से वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने-सामने नजर आ रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि दावे और आपत्तियों के लिए और समय मिलना चाहिए था, तो वहीं बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं. जिससे एमपी में सर सर्वे का मुद्दा गर्माता जा रहा है.

पीसी शर्मा बोले-समय मिलना चाहिए

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू होने पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने मांग की है 'दावा आपत्ति का और समय दिया जाना चाहिए था, 18 साल के नए लोगो के नाम जोड़े जाए ऐसा ना हो की सीज कर दिया जाए और उनके नाम ना जुड़े, क्योंकि प्रमाणपत्र मांगे हैं उसकी जगह आधार कार्ड को मान्य करें, जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम काटे जाए, लेकिन सही नाम काटे न जाए. हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीटिंग ली है विधानसभा और जिले में परिवेक्षेक नियुक्त किए जो नजर रखें कोई गलत नाम ना जुड़े. इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिए और पूरी तरह से ध्यान दे रही है.

रामेश्वर शर्मा का पलटवार

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा 'कांग्रेस के नेता संविधान विरोधी हैं, निर्वाचन आयोग के विरोधी हैं, निर्वाचन आयोग उनके मनसा अनुसार करें वह लोग ऐसा चाहते हैं. निर्वाचन आयोग की भूमिका है नाम जोड़ने की और हटाने की है. कई ऐसे नाम है जो फर्जी है जो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के हो सकते हैं. आईडी प्रूफ तैयार करके अपना नाम वोटर लिस्ट पर जोड़ लेते हैं, ऐसे लोग आंतरिक सुरक्षा और भारत के लिए खतरा है. भारत के मतदाता का अधिकार है और उसकी सेफ्टी मुहैया करना सरकार का काम है, सत्यापन होना चाहिए इसका हम स्वागत करते हैं, इसका राजनीतिक भेदभाव या मतभेद होना गलत है हर बार वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है.'

बता दें कि आज से मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू होगा. वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया देश में 103 दिनों तक चलनी है. यह 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलने वाली है.

