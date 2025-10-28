Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2978510
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में SIR पर सियासत: कांग्रेस बोली और समय मिलना चाहिए, BJP का पलटवार

SIR Survey: मध्य प्रदेश में SIR सर्वे होना है, जिस पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस मामले में आमने-सामने नजर आ रहे हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में SIR पर सियासत
एमपी में SIR पर सियासत

MP Politics News: मध्य प्रदेश में होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है, क्योंकि देश के 12 राज्यों में आज से वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने-सामने नजर आ रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि दावे और आपत्तियों के लिए और समय मिलना चाहिए था, तो वहीं बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं. जिससे एमपी में सर सर्वे का मुद्दा गर्माता जा रहा है. 

पीसी शर्मा बोले-समय मिलना चाहिए   

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू होने पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने मांग की है 'दावा आपत्ति का और समय दिया जाना चाहिए था, 18 साल के नए लोगो के नाम जोड़े जाए ऐसा ना हो की सीज कर दिया जाए और उनके नाम ना जुड़े, क्योंकि प्रमाणपत्र मांगे हैं उसकी जगह आधार कार्ड को मान्य करें, जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम काटे जाए, लेकिन सही नाम काटे न जाए. हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीटिंग ली है विधानसभा और जिले में परिवेक्षेक नियुक्त किए जो नजर रखें कोई गलत नाम ना जुड़े. इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिए और पूरी तरह से ध्यान दे रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रामेश्वर शर्मा का पलटवार 

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा 'कांग्रेस के नेता संविधान विरोधी हैं, निर्वाचन आयोग के विरोधी हैं, निर्वाचन आयोग उनके मनसा अनुसार करें वह लोग ऐसा चाहते हैं. निर्वाचन आयोग की भूमिका है नाम जोड़ने की और हटाने की है. कई ऐसे नाम है जो फर्जी है जो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के हो सकते हैं. आईडी प्रूफ तैयार करके अपना नाम वोटर लिस्ट पर जोड़ लेते हैं, ऐसे लोग आंतरिक सुरक्षा और भारत के लिए खतरा है. भारत के मतदाता का अधिकार है और उसकी सेफ्टी मुहैया करना सरकार का काम है, सत्यापन होना चाहिए इसका हम स्वागत करते हैं, इसका राजनीतिक भेदभाव या मतभेद होना गलत है हर बार वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है.'

बता दें कि आज से मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू होगा. वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया देश में 103 दिनों तक चलनी है. यह 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलने वाली है. 

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर में 15 साल से नहीं बनी जर्जर सड़क, तंग रहिवासियों ने खून से लिखा पत्र

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Politicssir surveymp news

Trending news

gwalior news
ग्वालियर में 15 साल से नहीं बनी जर्जर सड़क, तंग रहिवासियों ने खून से लिखा पत्र
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस
mp news today
MP-CG News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, छग में वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल
mp news
MP में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें प्रोसेस
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी जलीं
mp news
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत,न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब
mp news
MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करें और जानें कौन-सी कंपनी ने बनाई दवा
jabalpur news
चलती ट्रेन में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू
jhabua news
शक की सुई मुड़ी और... हत्यारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार! पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा
bhopal news
कोलार में बनेगी सीमेंट-कांक्रीट फोरलेन सड़क! 31 अक्टूबर को होगा भूमिपूजन