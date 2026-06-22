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MP में UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक पर गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, BJP बोली- समिति के सामने दें सुझाव

Uniform Civil Code In MP: मध्य प्रदेश में यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक को लेकर सियासत तेज हो गई है. जीतू पटवारी ने यूसीसी कमेटी की राजनैतिक दलों के साथ बैठक को लेकर सवाल उठाए हैं. वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अधिकारियों के सामने सुझाव देने की सलाह दी है.

Written ByPooja
Published: Jun 22, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:24 PM IST
MP में UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक पर गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, BJP बोली- समिति के सामने दें सुझाव

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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