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Uniform Civil Code In MP: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति भोपाल में राजनीतिक दलों, धर्मगपरुओं, विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद यूसीसी विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपा जा सकता है. हालांकि UCC ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक से पहले ही मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है.
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कांग्रेस UCC के विषय में अगर कोई भी सुझाव देना है तो वह प्रशासनिक अकादमी जाकर अधिकारियों के सामने दे सकते हैं. वह प्रदेश में कितना सख्त कानून चाहते हैं, क्या प्रावधान चाहते हैं वह बता सकते हैं. इससे आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी. UCC से किसको दिक्कत होगी कांग्रेस को पता है.
जीतू पटवारी का बयान
वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूसीसी कमेटी की राजनैतिक दलों के साथ बैठक को लेकर कहा कि, 'यूसीसी एमपी से पहले गुजरात, उत्तराखंड और आसाम में लाया गया, इससे क्या फायदा हुआ? एमपी में 1 करोड़ 60 लाख आदिवासी मूल निवासी है, उनकी अपनी संस्कृति सभ्यता है. कभी NRC लाते है, कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन आज तक एक भी घुसपैठियों को पब्लिक डोमेन में नहीं ला पाए. मोहन यादव गृह मंत्री भी है. प्रदेश में यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश से 2 लाख 61 हजार बहनें गायब हो गई है. इस पर जवाब नहीं देते. ये लोग अपनी जवाबदही से बचने के लिए देश को दूसरी राह पर लेकर जा रहे है. यूसीसी केंद्र का हिस्सा है ना कि राज्यों का विषय है.
दिनभर चलेगा बैठकों का दौर
बता दें, भोपाल में नरोन्हा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिन भर कई बैठकें होंगी. महिला, बाल अधिकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोगों समेत कई संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने सुझाव रखेंगे. दोपहर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी और शाम को धार्मिक नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी. सभी के सुझावों पर विचार करने के बाद UCC का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ड्राफ्ट में सभी वर्गों के हितों और चिंताओं को उचित रूप से शामिल किया जाए.
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