जीतू पटवारी का बयान

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूसीसी कमेटी की राजनैतिक दलों के साथ बैठक को लेकर कहा कि, 'यूसीसी एमपी से पहले गुजरात, उत्तराखंड और आसाम में लाया गया, इससे क्या फायदा हुआ? एमपी में 1 करोड़ 60 लाख आदिवासी मूल निवासी है, उनकी अपनी संस्कृति सभ्यता है. कभी NRC लाते है, कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन आज तक एक भी घुसपैठियों को पब्लिक डोमेन में नहीं ला पाए. मोहन यादव गृह मंत्री भी है. प्रदेश में यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश से 2 लाख 61 हजार बहनें गायब हो गई है. इस पर जवाब नहीं देते. ये लोग अपनी जवाबदही से बचने के लिए देश को दूसरी राह पर लेकर जा रहे है. यूसीसी केंद्र का हिस्सा है ना कि राज्यों का विषय है.