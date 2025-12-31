कांग्रेस नेता बोले-दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाने वाले 'स्लीपर सेल', BJP बोली-सबको पता है

MP Politics News: दिग्विजय सिंह की आरएसएस और बीजेपी को लेकर की गई पोस्ट के बाद एमपी की राजनीति में फिलहाल पारा गर्माया हुआ है. कांग्रेस के कई नेता और विधायक दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतरे हैं. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उनका समर्थन किया था और उन्हें कांग्रेस संगठन का सबसे मजबूत आदमी बताया था. वहीं पीसी शर्मा ने यह भी कहा था कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वह स्लीपर सेल हैं. जिसके बाद बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है. ऐसे में दिग्विजय सिंह को लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश में जमकर राजनीति हो रही है.

पीसी शर्मा ने कांग्रेस को बताया स्लीपर सेल

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की निष्ठा पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है. जो लोग दिग्विजय सिंह की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहे है, वह कांग्रेस के स्लीपर सेल है. भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां के प्रभारी दिग्विजय सिंह नहीं रहे हो. दिग्विजय के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है. ऐसे में अगर वह राज्यसभा जाते है तो फायदा कांग्रेस को ही होता है. इसमें राज्यसभा की किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है.' पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंगलवार को भी इसी तरह का बयान दिया था. जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का सबसे मजबूत नेता बताया था.

बीजेपी विधायक ने साधा निशाना

पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी ने पटलवार किया है. उन्होंने कहा स्लीपर सेल कहां काम करते हैं, यह सबको पता है, क्योंकि कांग्रेस दुरावस्था में चली गई है, जहां दिग्विजय सिंह कांग्रेस के घाघ नेता हैं. कब क्या कहना है कितना कहना है, वो सब जानते हैं. यह पूरा दवाब राज्यसभा जाने के लिए शुरू हो गया है. क्योंकि कांग्रेस में दूसरे दावेदार भी हैं, जो राज्यसभा की सीट खाली होने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे मे अभी से शुरुआत हो गई है.

चर्चा में दिग्विजय सिंह

बता दें कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल लगातार चर्चा में हैं. एक तरफ कांग्रेस के कई विधायक समेत दूसरे नेता उनके समर्थन में आ गए हैं, वहीं बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनका समर्थन किया था. जबकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दिग्विजय सिंह का ही विरोध किया था. ऐसे में दिग्विजय सिंह को लेकर फिलहाल एमपी में राजनीति हाई हो चुकी है.

