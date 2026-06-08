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MP Rajya Sabha Chunav: BJP का बड़ा दांव, महेश केवट को बनाया तीसरा उम्मीदवार, आज दो नेता भरेंगे नामांकन

MP Rajya Sabha Chunav 2026: मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है. बीजेपी ने मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को मैदान में उतारा है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 08, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:09 AM IST
MP Rajya Sabha Chunav: BJP का बड़ा दांव, महेश केवट को बनाया तीसरा उम्मीदवार, आज दो नेता भरेंगे नामांकन

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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