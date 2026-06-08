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MP Rajya Sabha Chunav 2026: मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए मुकाबला बेहद रोचक हो गया है. बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के सामने मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है. मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया गया. दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आज, 8 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे.
महेश केवट भाजपा के तीसरे राज्यसभा प्रत्याशी
रविवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर महेश केवट के नाम पर सहमति बनाने के लिए लगभग एक घंटे तक बैठक हुई. इसमें मुख्य रूप से चुनाव रणनीति और नामांकन दाखिल करने की तैयारियों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद बीजेपी ने केवट को अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित किया. इसके बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है.
मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट भरेंगे नामांकन
कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन और महेश केवट आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव, राज्य प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी कार्यालय से एक नामांकन रैली निकाली जाएगी. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे.नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख सोमवार, 8 जून है.
तीसरी सीट पर अहम मुकाबला
बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं. चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने विधायकों को भोपाल में ही रहने का निर्देश दिया है. तीसरी सीट के लिए मुकाबला अब राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने के फैसले ने राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ ला दिया है. वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है. सूत्रों के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना भेज सकती है.
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