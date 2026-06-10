राज्य चुनें
मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है. मीनाक्षा नटराजन ने नामांकन फॉर्म में अपने एक क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं दी थी और बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया. कांग्रेस पार्टी इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्हें दो घंटे का समय दिया गया है. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि अगले दो घंटे में हमारी शिकायत पर फैसला आएगा. उसके बाद हम आगे की रणनीति पर काम करेंगे.
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी ने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई. लेकिन, इसके बाद सवाल उठने लगा है कि बीजेपी को मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना में 'पेंडिंग' बताए जा रहे उस केस से जुड़े कागजात कैसे मिले?
क्या कांग्रेस के अंदर अंदरूनी साजिश?
इस पॉलिटिकल थ्रिलर में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस ने ही अपने उम्मीदवार के खिलाफ अंदरूनी साजिश रची है. बीजेपी के सीनियर नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह इशारा करके हलचल मचा दी कि नटराजन के खिलाफ कागजात कांग्रेस के अंदर से ही लीक हुए थे. विजयवर्गीय ने कहा, 'हमें ये डॉक्यूमेंट्स किसने दिए? इससे आप कांग्रेस पार्टी की हालत समझ सकते हैं. हमें तेलंगाना से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जहां उनकी सरकार है.' उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि हो सकता है बीजेपी को खुद कांग्रेस से ही मदद मिली हो. उन्होंने कहा, 'हमें यह जानकारी कांग्रेस के अंदर के लोगों से ही मिली होगी.'
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ बीजेपी ही 'अंदरूनी साजिश' की बात नहीं कर रही है. तेलंगाना में विपक्षी पार्टी बीआरएस ने भी इस मामले के लीक होने और मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नॉमिनेशन के रद्द होने के पीछे कांग्रेस की 'अंदरूनी सत्ता की लड़ाई' को जिम्मेदार ठहराया है. मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना में कांग्रेस की इंचार्ज हैं. बीआरएस नेता एम. कृष्णंक ने कहा, 'नटराजन ने पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स का विरोध किया था, जिनमें मूसी नदी के सौंदर्यीकरण और खम्मम में तोड़-फोड़ और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई जैसे विवादित कदम शामिल थे, जिससे राज्य सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी.'
तेलंगाना से एमपी तक कैसे पहुंचे दस्तावेज?
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि कि ये दस्तावेज कांग्रेस की तरफ से किसी रहस्यमयी लीक के जरिए नहीं, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक प्रक्रिया के तहत आए थे. पता चला है कि तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव ने मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को मीनाक्षी नटराजन से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे, जिनमें अदालती मुकदमों और कानूनी नोटिस की जानकारी शामिल थी.
सूत्र बताते हैं कि ये दस्तावेज पिछले सोमवार को भोपाल भेजे गए थे. मध्य प्रदेश बीजेपी नेतृत्व के पास ये कागजात पहुंचते ही पार्टी ने तेजी से कदम उठाए. एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पूरी जानकारी दी. इसके बाद बीजेपी ने अपनी कानूनी रणनीति को अंतिम रूप दिया और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति पर दलीलें रखने की जिम्मेदारी पार्टी नेता राहुल कोठारी और पूर्व जज रोहित आर्य को सौंपी.
कैसे बदल गया पूरा राजनीतिक समीकरण?
उधर, कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने और क्रॉस वोटिंग से रोकने की कोशिश में जुटी थी. लेकिन, इस बीच दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरा खेल पलट दिया और इसके बाद एक कड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती सामने आई है. इस गेम ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया. इसके बाद एमपी में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया है और उसके तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं.