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Meenakshi Natarajan News: मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और विस्तार से अपनी बात रखी है. नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने तथ्यों को छिपाने के भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आरोपों को सिरे से खारिज किया और स्पष्ट किया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कोई जानकारी नहीं छिपाई है. उनका कहना है कि जिस मामले को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह महज एक कानूनी नोटिस है और चुनाव आयोग के हलफनामे (फॉर्म 26) में ऐसी निजी शिकायतों को दर्ज करने का कोई कॉलम ही नहीं होता है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीनाक्षी नटराजन ने साफ किया कि यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए वो कानूनी पहलुओं पर बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती हैं, लेकिन अपने ऊपर 'तथ्य छिपाने' के लगे दाग पर स्थिति साफ करना चाहती हैं. बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग अफसर ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे मामले की जानकारी अपने शपथ पत्र में नहीं दी थी.
मुझे सिर्फ एक कानूनी नोटिस मिला था: मीनाक्षी नटराजन
मीडिया से बात करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने कहा, 'चूंकि यह मामला कोर्ट में है और अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, इसलिए मैं आज इस पर विस्तार से बात नहीं करूंगी और न ही सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा करूंगी. हालांकि, एक खास बात पहले से ही सार्वजनिक है, क्योंकि यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. पूरा मामला एक खास दस्तावेज फॉर्म 26 के इर्द-गिर्द घूमता है. आरोप है कि मैंने फॉर्म 26 में कुछ जानकारी दर्ज नहीं की और तथ्यों को छिपाया. सबसे अहम बात, जिससे यह पूरा विवाद शुरू हुआ, वह है किसी लंबित आपराधिक मामले या सजा-योग्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने की जानकारी देना. जाहिर है, इन बिंदुओं पर मैंने कहा कि ये मुझ पर लागू नहीं होते, क्योंकि मुझे केवल एक कानूनी नोटिस मिला था.'
मीनाक्षी नटराजन ने आगे कहा, 'मैंने चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में उस नोटिस के बारे में पूरी कानूनी जानकारी दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी वही तथ्य पेश करूंगी. यह सिर्फ एक कानूनी नोटिस है. कोर्ट ने अभी तक इस मामले का संज्ञान भी नहीं लिया है. इसलिए, यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसे असल में कहां दर्ज किया जाना था. फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की निजी शिकायतों की जानकारी देनी हो. अगर ऐसा कोई कॉलम होता, तो मैंने निश्चित रूप से वह जानकारी दी होती.'
#WATCH | Delhi: Congress Meenakshi Natrajan whose Rajya Sabha nomination was rejected, says, "Since the matter is sub judice, and currently being heard by the Supreme Court, I will not discuss it in great detail or delve into all the legal aspects today. However, one specific… pic.twitter.com/ZxL7B4nhMi
— ANI (@ANI) June 12, 2026
बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीते
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होना था. इसके लिए बीजेपी ने तरुण चुघ, रजनीश उग्रवाल और महेश केवट को चुनावी मैदान में उतारा था. वहीं, कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था. लेकिन, नामांकन फॉर्म में तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे मामले की जानकारी नहीं देने के बाद रिटर्निंग अफसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया. इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन कोर्ट ने तत्काल इस मामले में रोक नहीं लगाई और केस शुक्रवार (12 जून) को सुनवाई के लिए लिस्ट किया. हालांकि, नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तीन सीटों के लिए तीन उम्मीदवार होने की वजह से बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की और रिटर्निंग अफसर ने तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को गुरुवार (11 जून) को जीत का सर्टिफिकेट सौंप दिया.