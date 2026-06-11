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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को नामांकन खारिज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फौरी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई संक्षिप्त और अहम सुनवाई के दौरान कांग्रेस की पूरी कानूनी रणनीति नाकाम होती नजर आई. कोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने की मांग पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहा. इसके साथ ही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस याचिका के औचित्य पर सवाल खड़ा किया.
राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है. दरअसल, आज (11 जून) नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है. मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रिटर्निंग अफसर पहले ही खारिज कर चुके हैं और कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है. ऐसे में तीन सीटों के लिए मैदान में अब केवल तीन ही उम्मीदवार बचे हैं और तीनों ही बीजेपी के हैं. बीजेपी ने तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है.
तो चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की ओर से दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मोर्चा संभाला. वकीक अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट दलील देते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन पर जिस नोटिस की जानकारी छिपाने के आरोप में नामांकन रद्द किया गया है, दरअसल वह कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया कोई औपचारिक समन था ही नहीं. सिंघवी ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की. उन्होंने अदालत से गुजारिश करते हुए कहा कि भले ही मामले को कल सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन तब तक चुनाव परिणाम घोषित न किए जाएं.
सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने उठाए सवाल
अभिषेक मनु सिंघवी की इस मांग पर कोर्ट ने मामले को कल (शुक्रवार) के लिए सूचीबद्ध तो कर लिया, लेकिन चुनाव परिणाम पर रोक लगाने के अनुरोध पर कोई भी आदेश देने से मना कर दिया. वहीं, सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग (EC) के वकील ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अदालत को बताया कि उन्हें इस याचिका की कोई कॉपी या जानकारी तक नहीं दी गई है. इसके अलावा, इस संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, दोनों ने ही इस याचिका के औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए.
तो क्या अब मीनाक्षी नटराजन के लिए राज्यसभा रास्ता खत्म?
सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट पर स्टे देने से इनकार करना कांग्रेस पार्टी और मीनाक्षी नटराजन के लिए एक बहुत बड़ा सियासी झटका है. इसकी सबसे बड़ी वजह समय का अभाव है. सुप्रीम कोर्ट से स्टे न मिलने का सीधा मतलब यह है कि आज ही प्रक्रिया पूरी कर इन तीनों बीजेपी प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जाएगा. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कल इस मामले पर सुनवाई करेगा, लेकिन तब तक चुनाव नतीजे घोषित हो चुके होंगे और बाजी पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में जा चुकी होगी.
कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पहले ही रद्द हो चुका है. आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और अब मैदान में तीन सीटों के लिए सिर्फ 3 उम्मीदवार ही बचे हैं. ऐसे में अब चुनाव कराने का सवाल ही नहीं उठता है और ऐसे में तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे, जो सभी बीजेपी के हैं.