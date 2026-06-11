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MP राज्यसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका! सिंघवी की दलीलें नाकाम, बिना लड़े तीनों सीट जीतेगी BJP!

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को नामांकन खारिज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. ऐसे में तीनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि अब सिर्फ 3 उम्मीदवार ही बचे हैं.

Written BySumit Rai
Published: Jun 11, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:32 PM IST
MP राज्यसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका! सिंघवी की दलीलें नाकाम, बिना लड़े तीनों सीट जीतेगी BJP!

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Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय को न्यूज़ मीडिया में 12 साल से ज्यादा का अनुभव है और टीम लीडरशिप, क्वालिटी एश्योरेंस और कंटेंट एडिटिंग में स्पेशलिटी है. सुमित राय वर्तमान में Zee News के MPCG डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों पर खबरों के अलावा एक्सप्लेनर और ओपिनियन लिखते हैं. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म में मास्‍टर डिग्री करने के बाद साल 2013 में राजस्थान पत्रिका न्यूज वेबसाइट से करियर की शुरुआत की. इसके बाद दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी की न्यूज़ वेबसाइट में काम किया. साल 2021 से लेकर अब तक ज़ी न्यूज़ में सफ़र जारी है. सुमित राय को जुलाई 2021 में ज़ी न्यूज़ में 5 मिलियन मंथली यूनिक यूज़र्स के लिए वेल डन कार्ड मिला. इससे पहले लोकमत न्यूज़ हिंदी की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे और वेबसाइट पर 0 से 15 मिलियन मंथली यूनिक यूज़र्स तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. लोकमत न्यूज़ के लिए प्रो कबड्डी लीग 2019 को कवर किया और इवेंट से 1 मिलियन पेज व्यूज़ हासिल किए. प्रो कबड्डी के दौरान कबड्डी खिलाड़ी नवीन कुमार, विशाल माने और जोगिंदर नरवाल का इंटरव्यू लिया, जिनको वेबसाइट और यूट्यूब पर अच्छे व्यूज मिले. लोकमत न्यूज़ के लिए भोजपुरी बोली में वीडियो बनाए और YouTube पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ हासिल किए. मई 2017 से सितंबर 2017 तक दैनिक भास्कर में 15 मिलियन मंथली पेज व्यूज़ का टारगेट हासिल किया. सुमित राय को खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. सुमित को खाना बनाने और खाने में मजा आता है. अक्सर नई-नई डिश ट्राई करते हैं. सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं.

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