/कांग्रेस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मीनाक्षी नटराजन की याचिका, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आम तौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता. इस तरह के विवादों का समाधान चुनवा के बाद चुनाव याचिका के जरिए किया जाता है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता का यह तर्क नहीं माना जिसमें कहा गया था कि अगर नामांकन खारिज करना गलत या मनमाना हो तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे. कोर्ट ने कहा कि इस तरह का रास्ता खोला गया तो हर चुनाव मामले में अलग-अलग जांच करनी पड़ेगी, जो संविधान के खिलाफ है.