Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /MP-Politics
  • /कांग्रेस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मीनाक्षी नटराजन की याचिका, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर मुहर

कांग्रेस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मीनाक्षी नटराजन की याचिका, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर मुहर

Meenakshi Natrajan-राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में कोर्ट बीच में दखल नहीं देता. उम्मीदवार चाहे तो बाद में चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:46 PM IST
कांग्रेस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मीनाक्षी नटराजन की याचिका, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर मुहर

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ट्विशा शर्मा मौत मामला: पिता ने स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पर उठे सवाल
twisha sharma death case3 min ago
2
MP Rajya Sabha Chunav1 hr ago
3
cyber fraud news2 hrs ago
4
Mohan Yadav2 hrs ago
5
MP Board 12th Result3 hrs ago