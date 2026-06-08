क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस की बाड़ेबंदी, विधायक होंगे कर्नाटक शिफ्ट, 12.30 बजे की है फ्लाइट

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MP Congress News: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. पार्टी ने सभी विधायकों को मंगलवार दोपहर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश दिए हैं. ताजा मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस विधायक दोपहर 12:30 बजे कर्नाटक के लिए रवाना होंगे. पार्टी ने विधायकों को परिवार के साथ जाने या अकेले जाने, दोनों विकल्प दिए हैं. यह कदम चुनाव से पहले पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए उठाया गया है.
सोमवार शाम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के भोपाल स्थित आवास पर कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई. बैठक में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार की गई और विधायकों को दूसरे राज्य भेजने के फैसले पर सहमति बनी.
क्रॉस वोटिंग का डर
कांग्रेस को आशंका है कि मतदान से पहले कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं या क्रॉस वोटिंग हो सकती है. इसी वजह से सभी विधायकों को अगले कुछ दिनों तक एक साथ रखा जाएगा. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हल्के अंदाज में कहा कि इस बहाने विधायकों का सैर-सपाटा भी हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
3rd सीट बनी रोचक
प्रदेश की राजनीति इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि भाजपा ने राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए महेश केवट को मैदान में उतार दिया है. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी के इस्तीफे और बीना विधायक निर्मला सप्रे की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात ने भी चर्चाओं को हवा दे दी है. ऐसे में कांग्रेस कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है.
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