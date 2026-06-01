MP Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा की तीसरी सीट पर टिकी निगाहें, क्या कांग्रेस बचा पाएगी अपना किला?

MP Politics News: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी रोटियां सिकनी शुरू हो गई हैं. 1 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही तीन राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 21 जून को जिन तीन सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें दो पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार है. जिस हिसाब से एमपी विधानसभा में मौजूदा संख्या बल है, उस हिसाब से बीजेपी के खाते में दो सीटें जाना लगभग तय मानी जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस की सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में गरमागरम सियासत का दौर तेज हो गया है.

इस बार राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर नए समीकरण बन रहे हैं. कांग्रेस के पास फिलहाल विधायकों की संख्या इतनी है कि वह एक सीट निकाल सकती है, लेकिन स्थिति पूरी तरह आरामदायक नहीं है. दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने और विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के मतदान पर रोक के कारण कांग्रेस का आंकड़ा प्रभावित हुआ है. वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे का रुख भी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. ऐसे में किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती है.

बीजेपी के पास मजबूत संख्या

उधर बीजेपी के पास विधानसभा में मजबूत संख्या बल है. दो सीटें जीतने के बाद भी उसके पास अतिरिक्त वोट बचेंगे. इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन की भी चर्चा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारती है और कांग्रेस में वोटों का बिखराव होता है, तो मुकाबला काफी रोचक हो सकता है. इसी संभावना ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है और पार्टी हर कदम बेहद सावधानी से उठा रही है.

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उम्मीदवारों को लेकर मंथन

कांग्रेस फिलहाल अपने उम्मीदवार के चयन को लेकर गहन मंथन में जुटी हुई है. पार्टी ऐसा चेहरा तलाश रही है जिस पर संगठन, विधायक और वरिष्ठ नेता एकमत हों. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है. इसके अलावा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन के नाम भी चर्चा में हैं. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है.

राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल

बीजेपी ने भी संभावित उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं और जल्द ही दो सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है. पार्टी सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय करने की रणनीति पर काम कर रही है. राज्यसभा चुनाव के लिए 8 जून तक नामांकन दाखिल होंगे, 9 जून को जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है.

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